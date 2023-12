Traumhaus bauen in der Kinderwerkstatt des Museums Biberach

Inspiriert durch die Sonderausstellung „Hugo Häring. Die Welt ist noch nicht ganz fertig“ beschäftigen sich die Kinder in den nächsten beiden Kinderwerkstätten des Musems Biberach mit der Idee des organischen Bauens. In Begleitung der Großeltern können Kinder am Samstag, 30. Dezember, aus unterschiedlichen Materialien ihr Traumhaus bauen. Am Samstag, 13. Januar, gestalten sie eine Gemeinschaftsarbeit aus Schachteln, Röhren, Kisten und anderem Material, das mitgebracht werden darf. Das gemeinsame Bauwerk findet nach der Aktion kurzzeitig einen Platz im Museum. Die Kinderwerkstätten sind jeweils von 10.30 bis 12.30 Uhr im Museum und richten sich an Kinder zwischen fünf und zehn Jahren. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung unter Telefon 07351/51-331 oder per Mail an [email protected] gebeten. Bei der Anmeldung sollte eine Rufnummer für den Notfall angegeben werden. Sind am Samstag noch Plätze frei, können Kinder spontan teilnehmen. Die Kosten pro Kind betragen fünf Euro.