Fridtjof Traulsen, bislang Standortleiter Biberach beim Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim, übernimmt zu Jahresbeginn 2024 die Landesleitung für die deutschen Standorte der Firma. Die Frage, wer seine Nachfolge in Biberach antritt und wann, ließ er beim Herbstpressegespräch am Donnerstag noch offen.

Für die Fotografen gab es bereits beim Pressetermin eine Art symbolische Übergabe der Zuständigkeiten der bisherigen Deutschlandchefin bei Boehringer, Sabine Nikolaus, an Fridtjof Traulsen. „Wir sind bisher ein gutes Team gewesen und ich freue mich, die Aufgaben in deine Hände übergeben zu dürfen“, sagte Nikolaus, die zum Jahresende in Ruhestand geht.

Ich bleibe dem Standort aber erhalten insofern, als dass er weiterhin zu meinem Verantwortungsbereich gehören wird. Fridtjof Traulsen

Standort Biberach wächst weiter

Der fünffache Familienvater und promovierte Chemiker Traulsen ist seit 23 Jahren bei Boehringer Ingelheim, davon 20 Jahre in der Forschung und Entwicklung (F&E) und die vergangenen drei Jahre als Leiter des größten Boehringer-F&E-Standorts Biberach mit aktuell fast 7600 Beschäftigten. Deren Zahl ist seit Ende 2022 um etwa 250 gewachsen. „Das ist ein Zeichen der ungebrochenen Dynamik“, so der bisherige Standortleiter.

Er sei inzwischen bereits in der Einarbeitung für seine neue Aufgabe. „Sabine Nikolaus und ich sind geübt in Übergaben, deswegen werden wir auch diese sicher gut hinbekommen“, so Traulsen. Er habe viele Nachrichten von Biberacher Mitarbeitern bekommen, die es schade finden, dass er den Standort verlasse.

„Ich bleibe dem Standort aber erhalten insofern, als dass er weiterhin zu meinem Verantwortungsbereich gehören wird.“ Natürlich falle ihm persönlich der Weggang schwer, weil dieser auch mit Themen verbunden sei, die ihm sehr am Herzen lägen. „Aber ich werde sie weiterführen und Hilfe dabei bekommen.“

Weitere Investitionen geplant

Er habe auch die vornehme Aufgabe, sich darum zu kümmern, wer in Biberach seine Nachfolge antreten wird, sagte Traulsen. Einen Namen sowie einen Zeitpunkt, wann ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin die Standortleitung in Biberach übernimmt, wollte er am Donnerstag aber noch nicht nennen.

Platz und Potenzial für weitere Investitionen in Biberach ist vorhanden. Fridtjof Traulsen

Der Standort Biberach habe eine sehr dynamische Phase hinter sich, so Traulsen. Es werde weitere Investitionen beim Thema virale Therapeutika geben. Hier werde der neue Standort Ochsenhausen weiter ausgebaut, außerdem prüfe man für die Produktion den Standort Biberach. Eng verknüpft ist damit auch die Einrichtung einer Außenstelle des Fraunhofer-Instituts. „Platz und Potenzial für weitere Investitionen in Biberach ist vorhanden.“