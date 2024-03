Trauernde unterstützen im Ehrenamt

Für bestehende Trauerkreise in den Dekanaten Biberach und Saulgau und den Trauerbesuchsdienst der Seelsorgeeinheit Biberach sucht die Caritas Biberach-Saulgau Unterstützung im freiwilligen Engagement. In den Trauerkreisen und dem Trauerbesuchsdienst unterstützen die Ehrenamtlichen gemeinsam im Team Menschen auf dem Weg durch die Trauer. Um Interessierten das kleine ABC im Umgang mit Trauer mit an die Hand zu geben, bietet die Kontaktstelle Trauer der Caritas und Dekanate Biberach und Saulgau einen Vorbereitungskurs für neue Ehrenamtliche an. Themen, die im Kurs vermittelt werden, sind unter anderem Grundlagen der Kommunikation, Trauerwege, Trauerprozesse, Selbstfürsorge und Wirkungsfelder des freiwilligen Engagement. Der Vorbereitungskurs startet am 25. April um 17 Uhr, beinhaltet acht Einheiten zu je zwei Stunden und geht bis 10. Oktober. Die Teilnahme kostet 70 Euro.

Weitere Infos und Anmeldung bis spätestens 15. April bei Silke Jones unter Telefon 07351/8095190 oder per Mail an [email protected]