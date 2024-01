Traktoren-Demo: Bauern legen am Montag die B30 lahm

Der Frust bei den Landwirten sitzt tief: Am Montag, 8. Januar, sind in ganz Deutschland großangelegte Proteste von Landwirtinnen und Landwirten geplant. Auch im Landkreis Biberach wollen Landwirte ihrem Ärger mit einem Traktoren-Protestzug Luft machen. Weitere Kundgebungen und Demonstrationen sollen in den Tagen darauf folgen, der Deutsche Bauernverband hat eine „Aktionswoche“ angekündigt, die am 15. Januar in einer Großdemonstration in Berlin gipfeln soll.

Trotz der Ankündigung der Bundesregierung, dass die Abschaffung der Steuerbegünstigungen für Agrardiesel erst stufenweise bis im Jahr 2026 erfolgen soll, wollen die Bauern an ihrem Protest festhalten.

Der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Biberach-Sigmaringen, Karl Endriß, erklärt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, dass am Montag ein Protestzug über die B30 geplant ist. Die Protestfahrt mit den Traktoren soll um 9 Uhr am Jordanbad in Biberach starten und wird voraussichtlich gegen 11 Uhr in Laupheim auf dem Festplatz sein Ziel erreichen, dies teilte das Ordnungsamt der Stadtverwaltung in Laupheim mit.

Landwirtschaft findet fast ausschließlich auf dem Feld statt. Karl Endriß

Auch die Biberacher Landkreisverwaltung bestätigt auf Anfrage, von der geplanten Demonstration zu wissen. Im Landratsamt rechne man laut einer Sprecherin mit rund 250 teilnehmenden Fahrzeugen.

Biberach am Montag ab 5 Uhr „dicht“

Aber auch wer plant, mit dem Auto in und um Biberach unterwegs zu sein, sollte mit Verkehrsproblemen rechnen. In einem Chat von Landwirten in den sozialen Medien ist außerdem die Rede davon, dass Biberach ab Montag, 5 Uhr, „dicht“ sein soll. Nach der Abfahrt zur Demo nach Laupheim sollen rund 50 Schlepper in Biberach bleiben und dort den ganzen Tag den Verkehr stören, ehe sie wieder von den Schleppern aus Laupheim unterstützt würden. Alle Auffahrten zur B30 sollen bis auf eine Rettungsgasse blockiert werden. Gegen 22 Uhr solle die Aktion enden und am Dienstag und Mittwoch in gleicher Weise fortgesetzt werden, sofern sich politisch nichts bewege, heißt es in dem Chat. Und weiter: „Wir haben so viel Unterstützung aus der Bevölkerung, das haben die letzten Tage gezeigt, dass die Polizei machtlos dem Ganzen zusehen wird.“

Beibehalt der Subventionen „nur fair“

Auslöser für die bundesweiten Demonstrationen ist das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Um fehlendes Geld einzusparen, plant die Regierung, Steuersubventionen für sogenannten Agrardiesel und die Befreiung landwirtschaftlicher Fahrgeräte von der KFZ-Steuer zu streichen. Rund eine Milliarde Euro erhofft sich die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP dadurch gutzumachen.

Karl Endriß hält das für nicht tragbar. Der Vorsitzende des Kreisbauernverbands erklärt, dass die KFZ-Steuer ursprünglich eingeführt worden sei, um den Straßenbau zu finanzieren. Da Landwirte allerdings „zu 99 Prozent“, so Endriß, auf ihren Feldern unterwegs seien, mache es keinen Sinn, sie für die Instandhaltung und den Bau von Straßen zur Kasse zu bitten.

„Landwirtschaft findet fast ausschließlich auf dem Feld statt.“ Schlepper, die gewerblich unterwegs sind, zum Beispiel für den Transport von Biogas oder Ähnlichem, würden schon jetzt „normal“ besteuert - eine Befreiung für Landwirte sei daher „nur fair“, findet Endriß.

Bauern in Baden-Württemberg verdienen zu wenig

Ein Ende der Agrardiesel-Subvention sei aus dem gleichen Grund falsch, meint Karl Endriß. Auch diese Steuer wurde eingeführt, um die Instandhaltung und den Neubau von Straßen zu finanzieren.

Da Landwirte mit ihren Maschinen allerdings vorwiegend auf Äckern und Feldern unterwegs sind, beschloss die rot-grüne Bundesregierung 2001, den Bauern einen Teil der Mineralölsteuer zu erstatten. Momentan wird Diesel mit knapp 47 Cent pro Liter versteuert, wovon Landwirte rund 21 Cent rückerstattet bekommen.

Wir Landwirte haben bereits viele Veränderungen mitgetragen. Dass man aber jetzt alles streichen will, hätte ich nie geglaubt. Josef Weber

Karl Endriß erklärt, der Wegfall dieser Rückerstattung stelle eine „Wettbewerbsverzerrung“ dar. Endriß: „In Baden-Württemberg verdienen Landwirte im Bundesvergleich sowieso schon am wenigsten von allen.“ Sollten nun die Betriebskosten wegen der Mehrkosten steigen und an die Verbraucher weitergegeben werden, könnte das den Wettbewerb in Deutschland, aber auch innerhalb der EU verschieben. „Dann geht man halt in Länder mit weniger Steuerbelastung.“

Landwirt wünscht sich mehr Gesprächsbereitschaft

Josef Weber ist Landwirt in Mettenberg. Er zeigt sich ungläubig über die Pläne der Bundesregierung. „Wir Landwirte haben bereits viele Veränderungen mitgetragen. Dass man aber jetzt alles streichen will, hätte ich nie geglaubt.“ Weber hofft noch immer darauf, dass die Politik bald das Gespräch mit den Landwirten sucht. Ohne zu verhandeln, solch drastische Eingriffe zu vollziehen, sei für ihn unverständlich.

Aber auch der Bauernverband kommt bei Josef Weber nicht ungeschoren davon. Von dessen Seite wünscht er sich „weniger Konfrontation“ und ein weniger aggressives Vorgehen. Er wünsche sich noch immer, dass die Regierung ihre Pläne zurücknimmt, hält das aber nicht für wahrscheinlich.

Wir Landwirte wollen demonstrieren, dass wir Macht haben und nicht alles mit uns machen lassen. Martina Magg-Riedesser

Martina Magg-Riedesser ist die stellvertretende Vorsitzende des Kreisbauernverbands Biberach-Sigmaringen. Sie sagt: „Wir Landwirte wollen demonstrieren, dass wir Macht haben und nicht alles mit uns machen lassen.“ Sie findet die Pläne der Regierung unverhältnismäßig und sagt, die Politik habe sich „mit den Falschen angelegt“. Bauern machen knapp ein Prozent der Bevölkerung aus, sollen aber für acht Prozent der Einsparungen im Haushalt (eine von 17 Milliarden Euro) aufkommen.

Selbst, wenn die Bundesregierung ihre Pläne zurücknehmen sollte, erklärt Magg-Riedesser, würden die Bauern auf die Straße gehen. Das Maß sei voll, das Fass übergelaufen. Auch sie wird sich am Montag an dem Protestzug von Biberach nach Laupheim beteiligen.