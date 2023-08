Biberach

Traditionelle Wassertaufe und Flautschen im Hauchler Studio

Biberach / Lesedauer: 1 min

Ende Juli sind auf dem Schulgelände des Hauchler Studio in der Karl-Müller-Straße 6 zuerst die Grafik-Designer zu Ehren ihres Abschlusses vom Lehrerkollegium „geflautscht“ worden, dann folgten Gautschschwur und Wassertaufe mit den Medienfachwirten und Industriemeistern. (Foto: Michael Kettel )

Mit Gautschschwur und Wassertaufe werden traditionell die angehenden Jünger Gutenbergs von den Sünden der Ausbildung reingewaschen, bevor sie in die Arbeitswelt entlassen werden — alljährlich ein Highlight im Hauchler Studio zum Ende der Schützenfestwoche. Das öffentliche Schulfest findet im Anschluss an die offizielle Verabschiedung der diesjährigen Absolventinnen und Absolventen des Berufskollegs Grafik–Design, der Fachschulen (Medienfachwirte und Industriemeister in Vollzeit und Teilzeit) sowie der englischsprachigen PrintInternationals statt.

Veröffentlicht: 08.08.2023, 11:39 Von: sz