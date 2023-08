Trachten aus ganz Baden–Württemberg sind bis zum 10. September im Foyer des Biberacher Rathauses sowie in 18 Geschäften und Einrichtungen in der Biberacher Innenstadt zu sehen. Die Ausstellung „Gut beTRACHTet“ ist Bestandteil der Heimattage Baden–Württemberg und weist auf die Landesfesttage vom 8. bis 10. September in Biberach hin.

Die Kirchheimer Schäfertracht steht neben der Bietigheimer Tracht. Daneben steht die Tracht aus Kiebingen bei Rottenburg und nur ein paar Meter weiter die berühmte Bollenhut–Tracht aus dem Gutachtal im Schwarzwald. Wer das Foyer des Rathauses betritt, fühlt sich bereits mittendrin im großen Trachtenumzug, der am Sonntag, 10. September, durch die Biberacher Innenstadt ziehen wird.

Die Ausstellung, die die Heimat– und Trachtenverbände Baden–Württemberg unter der Konzeption ihrer Kulturwartin Anita Ellinger in Biberach auf die Beine gestellt haben, ist daher gut dazu geeignet, sich fachlich schon einmal auf das vorzubereiten, was es in wenigen Wochen in noch größerer Form zu sehen gibt. Sie ist aber auch einfach ein schöner Sommerferienprogrammpunkt für alle, die sich für die traditionelle Kleidung aus den verschiedenen Regionen des Landes interessieren.

Trachten–Rallye durch die Stadt

Etwa zwölf Trachtenpaare (Schaufensterpuppen, die die jeweiligen Trachten tragen) sind im Rathausfoyer zu sehen, jeweils mit Infotafeln, die die Besonderheiten jeder Tracht erläutern. 18 weitere verteilen sich über die Schaufenster von 18 Geschäften und Einrichtungen in der Innenstadt. Um möglichst viele Besucher zu einem Trachten–Stadtbummel zu animieren, hat sich die Heimattage–Geschäftsstelle eine Trachten–Rallye mit acht Fragen ausgedacht. Wer sie lösen will, muss in der Stadt an den entsprechenden Geschäften nach den Antworten suchen. Zu gewinnen gibt es unter anderem Plätze auf der Ehrentribüne beim Landesfestzug am 10. September. Die Teilnahmeflyer gibt es unter anderem im Rathausfoyer.

Trachten aus ganz Baden-Württemberg sind im Biberacher Rathausfoyer zu sehen. (Foto: Gerd Mägerle )

Trachten seien ein Medium für die Vielfalt des Heimatbegriffs, sagte der Biberacher Kulturdezernent Jörg Riedlbauer bei der Ausstellungseröffnung. „Sie stehen für mich nicht nur für Heimatverbundenheit und -geschichte, sondern auch für Zusammengehörigkeitsgefühl.“ Dies zu vermitteln, sei in einer schnelllebigen Zeit wie der unseren, ein hohes Gut.

„Froh über kulturelle Aneignung“

Die Trachten auf Puppen aufzuziehen sei etwas Ungewöhnliches, sagte Reinhold Frank, Vorsitzender des Landesverbands der Heimat– und Trachtenverbände Baden–Württemberg. „Normalerweise tragen wir unsere Heimat auf der Haut.“ Dadurch sei das Trachtenwesen nicht nur museale Traditionspflege, „sondern etwas Lebendiges, Erlebbares“. Viel werde derzeit in anderen Zusammenhängen meist negativ über „kulturelle Aneignung“ gesprochen. „“Ich bin froh über kulturelle Aneignung, wenn Menschen, die nicht hier geboren sind, die Wege in unsere Trachtengruppen finden“, so Frank.

Trachten seien die Verkörperung unserer Heimat, sagte Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger (CDU), „sie erzählen Geschichten von Traditionen und Handwerkskunst“. Er danke deshalb allen Ausstellungsmachern für ihre Arbeit.

Anita Ellinger wies die Besucher darauf hin, die ausgestellten Festtagstrachten genauer zu betrachten. So lässt sich daran nicht nur ablesen, aus welcher Region ihre Trägerinnen und Träger kommen. In früheren Zeiten war auch der jeweilige gesellschaftliche Status an der Tracht abzulesen. Umrahmt wurde die Eröffnung von der Formation „Brassd scho“.