Der erste komplette Spieltag des Jahres steht am Samstag in der Fußball-Kreisliga B II Riß an. Eröffnet wird dieser von der Partie SGM Ummendorf/Fischbach II (7.) gegen den SV Baustetten II (2./Anstoß: 11.30 Uhr). Der SVB II geht in Ummendorf als Favorit in die Partie, die Baustetter landeten in der Hinrunde einen 7:1-Kantersieg.

Gutenzell II ist klarer Außenseiter

Drei Spiele werden um 13.15 Uhr angepfiffen. In Schemmerhofen empfängt die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen (3.) den VfB Gutenzell II. Die Rollen sind klar verteilt, Schlusslicht Gutenzell II ist Außenseiter.

Die SGM Mittelbuch/Ringschnait II (8.) hat Heimrecht gegen den Vorletzten SGM Baltringen/Äpfingen. Alles andere als ein Sieg des Gastgebers in Ringschnait wäre eine Überraschung.

Die SF Schwendi II (4.) treffen zu Hause auf die SGM Sießen/Wain (6.). In der Hinrunde siegte Schwendi II klar mit 5:0.

Standortbestimmung für Inter

Die Toppartie des Spieltags steigt in Laupheim. Dort empfängt der FC Inter Laupheim (5.) den Spitzenreiter SGM Erlenmoos/Ochsenhausen. (Anpfiff: 15 Uhr).

Die SGM trennte sich vor Wochenfrist im Nachholspiel 1:1 von Baustetten II, für Inter ist es die erste Standortbestimmung nach der Winterpause. In der Vorrunde gewann Erlenmoos/Ochsenhausen mit 3:0.