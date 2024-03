Eines der beliebtesten Gemüse bei Menschen, die gerne gärtnern und schlemmen, ist die Tomate. Liebevoll auch Paradeiser oder Liebesapfel (pomodoro) genannt.

Ungeduldige säen früher aus

Jetzt im März ist der ideale Zeitpunkt, Tomaten auszusäen. Ungeduldige legen im Januar los, wer mit einem frostsicheren Gewächshaus gesegnet ist, fängt im Februar an.

Kann man alles machen, doch frühe Aussaat bedeutet Aufwand, Kosten (Strom für Pflanzenlicht), Schädlinge (Trauermücken, Läuse) und vor allem, dass sich Ihr Zuhause viel zu früh in einen Dschungel verwandelt. Denn bis zu den Eisheiligen sind es noch sauber zwei Monate. Das Wachstum, das Tomaten von jetzt bis Mitte Mai hinlegen, reicht völlig, um Fensterbänke und Pflanztische zu belagern. Selbst, wenn Sie erst im April aussäen, werden Sie garantiert Tomaten ernten.

Wichtig für die Aussaat ist:

- Säen sie in gedämpfte magere Erde oder gekaufte Aussaaterde.

- Tomaten sind Lichtkeimer. Das Saatgut wird idealerweise auf bereits feuchte Erde ausgebracht, angedrückt und nur leicht mit Erde gepudert.

Wohlig warm ist ein Muss

- Tomaten stammen aus Südamerika, ohne Wärme geht gar nichts. 20 und mehr Grad Celsius müssen es zur Keimung sein. Wenn Sie auf der Fensterbank aussäen, hilft Styropor unter und vor der Aussaatschale gegen Zugluft und kalte Füße. Ein Pflanzlicht tut am Anfang gute Dienste, leicht geraten die Triebe sonst lang und schlacksig.

- Wie immer sollte man mehr säen, als man an Pflanzen braucht. Anders als beispielsweise Salat oder Paprika behält Tomatensaat aber recht lange eine gute Keimfähigkeit. Säen sie als nicht zu großzügig, Stichwort Dschungel.

- Haben die Keimlinge das erste echte Blattpaar nach den Keimblättern ausgebildet, kann in etwas reichere Erde pikiert werden. Nach ein zwei Tagen sollten die Pflanzenbabys in ein kühles aber helles Zimmer umziehen. Bei mir stehen Paprika und Auberginen aus dem Januar, Salat und Zwiebeln aus dem Februar und die Märztomaten einträchtig im unbeheizten Schlafzimmer unter rosa Pflanzenleuchten. So wächst das Gemüse kompakt und stabil.

- Nach den Eisheiligen geht es raus in die Freiheit. Dann brauchen alle Südländer reiche Erde und womöglich etwas wärmenden Pferdemist mit etwas Abstand unter den Wurzeln. Schutz vor kaltem Wind und rauen Nächten ist weiter ratsam. Für die allermeister Tomatensorten auch ein Dach gegen Regen und die gefürchtete Kraut- und Braunfäule.

Warum sich die eigene Aussaat unbedingt lohnt

Von Bekannten höre ich zurzeit oft die Frage, ob und warum ich all den Aufwand für mein Gemüse treibe. Nun, es gibt Kulturen, wie Kohl, da ist der Anbau wirklich aufwändig und nicht selten frustrierend. Tomaten sind zwar beileibe kein Selbstläufer. Aber eigene Tomaten lassen sich nicht so einfach durch gekaufte ersetzen.

Handel kann nicht mithalten

Denn die Tomatenvielfalt im Garten ist so abwechslungsreich und grandios, da kann der Handel nicht mithalten. Nicht nur bei Größe, Form und Farbe sind die Möglichkeiten endlos. Vor allem aber ist es der Geschmack einzelner Sorten, der mich jedes Jahr beeindruckt und sprachlos macht. Fleischtomaten von 1,2 Kilo, mit einer ganz feinen, fast obstartigen Note würden wegen ihrer dünnen Schale Transport und Lagerung im reifen Zustand keine Stunde überstehen. Deshalb baue ich selbst an.

Private und professionelle Saatgut-Dealer helfen

Tomatensaatgut außerhalb des Mainstreams gibt es inzwischen etwas mehr im Handel. Weitere Möglichkeiten sind, eigenes Saatgut zu nehmen, mit anderen Gärtnern zu tauschen oder bei Tomaten-Enthusiasten online zu bestellen. Es gibt sogar einen im Landkreis Biberach.

Wünschen wir uns eine grandiose Tomaten-Saison.