Tölzer Knabenchor singt in Biberach

Der Tölzer Knabenchor konzertiert am Samstag, 9. Dezember, 17 Uhr, mit seinem Programm „Alpenländische Weihnacht“ in der Biberacher Stadtpfarrkirche St. Martin. Neben bekannten und berühmten Advents- und Weihnachtsliedern, die sich entlang der Weihnachtgeschichte von Verkündigung über die Herbergssuche bis zur Geburt Jesu in der Krippe thematisch einreihen, kommen zahlreiche weitere weihnachtliche Werke zur Aufführung. So werden Kantaten aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, sowie von Michael Haydn, Benjamin Britten und Arthur Honegger zu hören sein.

Der Tölzer Knabenchor wurde 1956 durch Prof. Gerhard Schmidt-Gade in Bad Tölz gegründet und ist seit dem Jahr 2002 in München beheimatet. Mehr als 200 junge Sänger gehören dem bekannten Chor an. Gerade die Knabenstimmen übernehmen zahlreiche Parts wie etwa in Mozarts Meisterwerk „Die Zauberflöte“ an den berühmten Opernhäusern unserer Welt, von Sydney über die Carnegie Hall in New York, der Mailänder Scala bis hin zur Elbphilharmonie in Hamburg.

Namhafte Dirigenten wie Herbert von Karajan oder Nikolaus Harnoncourt haben mit dem Chor gearbeitet, der zahlreiche Fernsehauftritte im Jahr absolviert. Unter der Leitung von Stellario Fagone gewann der Chor zahlreiche internationale Auszeichnungen. In Biberach gastiert der Tölzer Knabenchor auf Einladung der Stiftung St.-Martins-Chorknaben Biberach inklusive seiner Männerstimmen und einem kleinen Kammerorchester.

Eintrittskarten sind ab sofort beim Kartenservice der Stadt Biberach im Biberacher Rathaus, online unter https://tinyurl.com/5cs3rc48 sowie an der Abendkasse erhältlich. Einlass zum Konzert am 9. Dezember ist ab 16.15 Uhr.