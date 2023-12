Titelverteidigerin Seidel sagt kurzfristig ab

Die Titelverteidigerin Ella Seidel (Der Club an der Alster) hat am Sonntag kurzfristig krankheitsbedingt ihre Teilnahme an den deutschen Tennismeisterschaften in Biberach abgesagt.

„Das ist sehr schade, dass sie nicht starten kann. Wir hätten sie gerne in Biberach gesehen, aber da kann man nichts machen. Die Gesundheit geht einfach vor“, so Stefan Hofherr, der gemeinsam mit Dieter Gutermann das Turnierdirektoren-Duo bei der DM bildet. „Damit ist nun Noma Noha Akugue für mich die absolute Topfavoritin.“ Noha Akugue (Der Club an der Alster) führt die Setzliste bei den Frauen in Biberach an. Ebenfalls krankheitsbedingt sagte am Montag mit Angelina Wirges (DTV Hannover) auch die Nummer acht der Setzliste ab.