Titelfavorit Reinstetten steht ganz oben

Am zweiten Spieltag der Fußball–Bezirksliga Riß hat der Titelfavorit SV Reinstetten mit seinem 7:2–Kantersieg beim SV Dettingen ein klares Signal gesetzt. Zum zweiten Saisonsieg kamen auch die SF Schwendi beim 3:1 in Achstetten und die SGM Ringschnait/Mittelbuch beim 1:0 in Steinhausen. Aufsteiger SGM Muttensweiler/Hochdorf kassierte im ersten Heimspiel in der Bezirksliga ein bitteres 0:1.

Das Spiel des Tages: TSV Kirchberg — SV Burgrieden 1:1 (0:0). Die Zuschauer sahen im Waldstadion eine offene, gutklassige Partie mit einem leistungsgerechten Endergebnis. Der Aufsteiger aus Burgrieden trat selbstbewusst auf und hatte bereits nach zwei Minuten durch den schnellen Hendrik Thanner die erste Chance. Beim TSV setzte Alexander Luppold mit einem guten Kopfball ein erstes offensives Zeichen. TSV–Keeper Benedikt Berger parierte einen Flachschuss von David Reuder gut. Die Heimelf hatte Mitte der ersten Hälfte eine starke Phase. Nach idealer Flanke von Dominik Breher jagte Alexander Luppold den Ball alleinstehend über den SVB–Kasten, Björn Specker traf aus 16 Metern die Querlatte. Auch nach der Pause boten beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Mathias Brinsa traf beim Gast den Pfosten, Breher und Tobias Knoll hatten gute Chancen. Nach 58 Minuten legte dann Spielertrainer Dominik Breher einen Freistoß aus 18 Metern zum 1:0 ins Eck. Deniz Cimen (68.) glich aus der Drehung zum 1:1 aus. Beide Mannschaften spielten bis zum Schluss auf Sieg, der sowohl für den TSV wie auch für den Gast auch möglich war.

SV Dettingen — SV Reinstetten 2:7 (1:5). Der Titelfavorit dominierte von Beginn an, Michael Wild (11.) traf unter die Querlatte zum 0:1. Mit seinem Traumtor in den Torwinkel stellte Philipp Kolb (21.) auf 0:2, Noah Blersch (26.) gegen die unsortierte SVD–Abwehr auf 0:3. Im Gegenzug verkürzte Timo Hörmann (27.) auf Querpass Schwob zum 1:3. Per Freistoß erzielte Michael Wild (37.) das 1:4, Noah Blersch (45.) auf Ablage von Kolb das 1:5. Direkt nach der Pause erhöhte Christoph Haas (46.) auf 1:6. Der SVD hielt dann besser dagegen, Timo Schwob (54.) mit feiner Einzelleistung traf zum 2:6. Simon Kehrle (85.) jagte eine Ecke volley zum 2:7 ins Netz.

TSG Achstetten — SF Schwendi 1:3 (1:0). Beide Teams hatten ihren Anteil an einer klasse Partie. Nach starkem Zuspiel von Christian Schick markierte Nicolai Reuder (8.) per Lupfer das 1:0 für die TSG. Tobias Mayr traf für die SF den Querbalken, auf TSG–Seite scheitere Daniel Rothenbacher mit einem raffinierten Distanzschuss am Pfosten. Lukas Schick scheiterte nach dem Wechsel allein vor SF–Keeper Fabian Ammann, ehe Tobias Mayr (61., 67.) einen Steilpass zum 1:1 und einen Freistoß von Andrija Puljiz per Kopf zum 1:2 nutzte. Ammann verhinderte gegen Justin Mehle den Ausgleich, Tobias Mayr (86.) schnürte mit seinem eiskalten 1:3 den Hattrick.

SV Steinhausen — SGM Ringschnait/Mittelbuch 1:2 (0:1). Die Gäste hatten die Partie über weite Strecken gut im Griff, vom SVS kam an diesem Tag insgesamt zu wenig. Für die Gäste traf Michael Wiest (45. +1.) mit einem Seitfallzieher auf Flanke von Marco Münst zum idealen Zeitpunkt zum 0:1. Luca Wiest (75.) fälschte einen Schuss von Julian Kloos entscheidend zum 0:2 ab. Der Anschlusstreffer von David Freisinger (87.) zum 1:2 nach einem Solo von der Mittellinie kam für die Heimelf letztendlich zu spät.

FV Olympia Laupheim II — SV Schemmerhofen 0:4 (0:2). Der sehr diszipliniert spielende Gast kam durch den von Kim–Joel Lück (7.) verwandelten Foulelfmeter früh zum 0:1. Ein sehr unglückliches Eigentor von Olympia–Kapitän Marcel Hallas (31.) brachte für die Gäste das 0:2. Die Heimelf war danach optisch überlegen, konnte die cleveren Gäste aber kaum in größere Verlegenheit bringen. Gästespielertrainer Andreas Ludwig (85.) erhöhte nach einem guten Konter auf 0:3, Jan Habrik (90. + 4.) nach gleichem Strickmuster auf 0:4.

SGM Muttensweiler/Hochdorf — SGM Warthausen/Birkenhard 0:1 (0:0). Die Gäste hatten anfangs wohl zwei gute Möglichkeiten, über die gesamte Spielzeit betrachtet war der Sieg aber glücklich. Leo Gnandt traf per Kopf nach 20 Minuten nur die Querlatte, nach der Pause sprang ein Schuss von Paul Britsch vom Innenpfosten wieder ins Feld. Nach Balleroberung von Matthias Geister vollstreckte Max Haller (58.) zum Tor des Tages. Auch nach einer Gelb–Roten Karte für Leo Gnandt blieb die Heimalf am Drücker, konnte sich für den Aufwand aber nicht mehr belohnen.