Zwei wichtige Ereignisse hat der Ortsverband Biberach des Technischen Hilfswerks (THW) am Freitag bei einem Festakt in der Gigelberghalle gefeiert. Vor genau 70 Jahren wurde der Ortsverband gegründet, und nach 24 Jahren gab Jochen Bösing sein Amt als Ortsbeauftragter an Benjamin Baur ab. Außerdem erhielten Albert Schmid und Thomas Hardegger hochkarätige Ehrungen.

Jochen Bösing skizzierte in einem historischen Abriss zu Beginn kurz die Entstehung und Entwicklung des Biberacher THW-Ortsverbands. Im August 1950 kündigte der damalige Bundesinnenminister Gustav Heinemann die Aufstellung eines neuen zivilen Hilfsdiensts für die Bundesrepublik an, der seit Oktober 1951 THW heißt.

Bescheidene Anfänge ab 1954

In Biberach kam es am 11. März 1954 im Pestalozzihaus in der Wielandstraße zur Gründung eines THW-Ortsverbands. Gustav Schutz wird erster Ortsbeauftragter. Die Anfänge sind bescheiden. Bis in die 1960er-Jahre hat das THW in Biberach keine eigene Unterkunft, das erste eigene Fahrzeug ist 1971 ein Jeep.

Den ersten großen Einsatz hat das Biberacher THW beim Mirage-Absturz in Birkendorf im Juni 1983. Es folgen erste Einsätze im Ausland in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre sowie 1989/90 die Mithilfe beim Einrichten von Unterkünften für Übersiedler aus der damaligen DDR.

Hochwassereinsätze nehmen zu

Die 1990er-Jahre sind geprägt von großen Hochwassereinsätzen, bei denen die THWler aus Biberach dabei sind, unter anderem 1997 an der Oder. 1993 erhält das THW ein ehemaliges Bundeswehrgebäude in der Ritter-von-Essendorf-Straße als feste Unterkunft, wo es bis heute ansässig ist.

In die 24-jährige Amtszeit von Jochen Bösing als Ortsbeauftragter fallen die Hochwassereinsätze an der Elbe (2003 und 2013), nach dem Tsunami 2004 im Indischen Ozean, beim Großbrand in einem Shredderwerk in Herbertingen 2007 sowie nach den Starkregenereignissen im Landkreis (2016 und 2021) sowie das Hochwasser im Ahrtal 2021.

Baur folgt auf Bösing

„Die Herausforderungen sind in den vergangenen 15 Jahren immer größer geworden durch stärkere Naturkatastrophen und eine höhere Empfindlichkeit der kritischen Infrastruktur“, sagte Bösing. Ein Ende sei nicht absehbar. „Überall konnten die THW-Helfer aus Biberach bisher ihre Leistungsfähigkeit zeigen.“ Bösing appellierte an die Politik, Anreize zu schaffen, um noch mehr Ehrenamtliche für diesen Dienst zu gewinnen.

Carmen Egle, Leiterin der THW-Regionalstelle Biberach, dankte dem Ortsverband im Namen des Landesbeauftragten für seinen bemerkenswerten Einsatz in den vergangenen 70 Jahren. Hier zeige sich, wie unverzichtbar ehrenamtliches Engagement für Menschen in Not ist.

Seit 2016 beim THW

Der scheidende Ortsbeauftragte Jochen Bösing habe den Ortsverband 24 Jahre lang unermüdlich und mit viel Herzblut gelenkt und geprägt. Als Anerkennung verlieh sie ihm die Ehrenplakette des THW. Gleichzeitig überreichte Carmen Egle dem neuen Ortsbeauftragten Benjamin Baur, der seit 2016 beim THW Biberach ist, seine Berufungsurkunde.

„Das ist viel Verantwortung für mich, ich freue mich, dass man mir diese Verantwortung zutraut“, sagte Baur. Er wird das Amt offiziell im Sommer übernehmen. Bösing wird ihn noch für ein Jahr als Stellvertreter mit seiner Erfahrung unterstützen.

Ehrungen für Schmid und Hardegger

Für 50 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im THW wurde anschließend Albert Schmid geehrt, der sich unter anderem als Zugführer um den Aufbau des Ortsverbands verdient gemacht hatte. Die Ehrenurkunde überreichten ihm Carmen Egle und der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster, der auch Präsident der THW-Bundesvereinigung ist.

Das THW-Ehrenzeichen in Bronze verliehen beide an Thomas Hardegger, der seit 1998 dem THW-Ortsverband angehört und sich hier vor allem in den Bereichen Logistik und Materialprüfung verdient gemacht hat, ebenso als Bereichsausbilder für das Kraftfahrtwesen beim THW.

Tag der offenen Tür am 2. Juni

In ihren Grußworten würdigten Martin Gerster, Bundestagsabgeordneter Josef Rief (CDU) und Oberbürgermeister Norbert Zeidler den Stellenwert des Biberacher THW. „Die Demokratie wird auch im Ehrenamt gefördert und verteidigt“, sagte Zeidler mit Blick auf die aktuellen Ereignisse, der dem THW auch im Namen von Landrat Mario Glaser dankte.

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde vom Posaunenquartett der Bruno-Frey-Musikschule. Bei einem Tag der offenen Tür am 2. Juni präsentiert sich das THW Biberach zum 70-jährigen Bestehen in der Ritter-von-Essendorf-Straße der Bevölkerung.