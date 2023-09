Thomas Handtmann ist neuer Ehrenbürger der Stadt Biberach. Beim Galaabend zum 150–jährigen Bestehen der Handtmann–Unternehmensgruppe am Freitagabend überbrachte Oberbürgermeister Norbert Zeidler dem 70–Jährigen die besondere Ehrung nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderats.

Gut zweieinhalb Stunden lief die Gala im noblen Festzelt auf dem Gigelberg bereits, als Oberbürgermeister Norbert Zeidler als letzter Redner auf die in Handtmann-Orange und Weiß beleuchtete Bühne trat. Zuvor hatte unter anderem bereits Ministerpräsident Winfried Kretschmann das traditionsreiche Biberacher Unternehmen gelobt. Außerdem hatte Thomas Handtmann vor rund 300 geladenen Gästen den Schlüssel symbolisch an seinen Sohn Markus und dessen Cousin Valentin Ulrich überreicht, die nun die Geschicke der Unternehmensgruppe leiten.

Den Umsatz vervierfacht

Handtmann sei „das ursprünglichste Biberacher Unternehmen“, sagte Zeidler. Es stehe immer für verantwortliches, langfristiges und gesellschaftliches Unternehmertum. Mit Markus Handtmann und Valentin Ulrich seien die beiden Richtigen zur genau richtigen Zeit am Start, sagte er über die neue Geschäftsführung.

Das Jubiläum und der Wechsel in der Geschäftsführung sei aber auch der richtige Zeitpunkt, die Lebensleistung von Thomas Handtmann zu würdigen, so der OB. In den 25 Jahren an der Unternehmensspitze habe dieser den Umsatz vervierfacht, die Mitarbeiterzahl beinahe verdreifacht, 2020 einen investiven Spitzenwert von 125 Millionen Euro verantwortet und die Unternehmensgruppe konsequent internationalisiert. Und dies alles in Zeiten großer Krisen und Herausforderungen, sagte Zeidler.

Riesengroßes Herz für Biberach

„Es ist Ihnen gelungen, das Lebenswerk Ihres Vaters nachhaltig zu sichern und auf stabile Beine zu stellen“, so der OB. Diese Leistung könne man nicht hoch genug schätzen. „Pionierarbeit langfristig zu sichern ist oft das härtere Geschäft als die Pionierarbeit selbst. Und das undankbarer, weil weniger sichtbar.“

Mit seiner sozialen Verantwortung stehe Thomas Handtmann in hohem Maß für eine Form des familiären Unternehmertums. „Sie sind das Musterbeispiel eines oberschwäbischen Unternehmers mit einem riesengroßen Herzen für die eigene Scholle“, würdigte Zeidler. Thomas Handtmann habe bei allem Wachstumsdruck nie vergessen, dass das Handtmann–Herz vor allem in Biberach schlage. Als Beispiel nannte er dessen Engagement im Gemeinderat, als Vorsitzender der Bauhütte Simultaneum und natürlich als langjähriges Mitglied der Schützendirektion. „Thomas Handtmann und sein Unternehmen waren und sind große Förderer des Schützenfests“, so Zeidler.

„Ein herzensguter Mensch“

Als Mensch habe sich Thomas Handtmann niemals auch nur ansatzweise in den Vordergrund gerückt. Zurückhaltung und Zuhören können zeichne ihn aus, genauso wie sein Familiensinn. „Sie sind schlicht und ergreifend ein herzensguter Mensch“, sagte der Oberbürgermeister.

„Biberach, die Stadt und ihre Menschen haben Ihnen vieles zu verdanken. Und darum verneigt sich Ihre Heimatstadt heute in großer Dankbarkeit und Anerkennung vor Ihrem Lebenswerk.“ Der Gemeinderat habe deshalb einstimmig beschlossen, Thomas Handtmann Titel und Recht eines Ehrenbürgers zu verleihen, sagte Zeidler und überreichte Thomas Handtmann auf der Bühne die entsprechende Urkunde.

Landrat würdigt Unternehmensgruppe

Dieser war sichtlich sprachlos über die hohe Ehre. „Damit habe ich nun wirklich überhaupt nicht gerechnet“, sagte er völlig verblüfft. Tatsächlich war es der Stadtverwaltung gelungen, die Überraschung bis zum letzten Moment geheim zu halten. „Sie haben die Fußstapfen, in die wir treten werden, gerade deutlich größer gemacht“, meinte Valentin Ulrich auf der Bühne zum Oberbürgermeister.

Valentin Ulrich (v. l.) und Markus Handtmann überreichten Landrat Mario Glaser die neue Auflage der Firmenchronik „Alles Handtmann“. (Foto: Gerd Mägerle )

Zeidler bildete zusammen mit Landrat Mario Glaser am Freitagabend das regionale Finale der Rednerliste. Glaser lobte Handtmann als „oberschwäbisches Familienunternehmen par excellence“. Es sei nicht nur ein Aushängeschild für die Stadt, sondern für den gesamten Landkreis. „Ihre fleißigen Mitarbeiter aus der Region sind entscheidend für den Erfolg der Firma“, sagte der Landrat. Neben dem wirtschaftlichen Erfolg habe Handtmann aber immer auch eine wichtige soziale Funktion für die Region wahrgenommen. „Ihr Engagement bei den Heimattagen ist Zeugnis für die tiefe Verbundenheit mit Biberach und dem Landkreis“, lobte Glaser die bisherige und die neue Geschäftsführung. Wie alle Gäste erhielt auch er als Dank die neue Firmenchronik „Alles Handtmann“ in dritter Auflage.Weiterer Bericht folgt