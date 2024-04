Acht Mannschaften der gastgebenden TG Biberach haben beim diesjährigen internationalen Biberacher Osterturnier (Ibot) im Jugendhandball teilgenommen. Dabei waren bei der C-Jugend bei den Jungen und Mädchen jeweils zwei Teams am Start - mit unterschiedlichem Erfolg.

Zufriedenheit im TG-Lager

Am Ende war man im Lager der TG zufrieden mit dem Abschneiden der eigenen Mannschaften. Schon im Vorfeld war klar, dass die TG in keiner Altersklasse etwas mit den vorderen Plätzen zu tun haben, und dass der Spaß und das Erfahrungsammeln für die Akteure im Vordergrund stehen würde.

„Die Jungs und Mädels haben ihr Bestes gegeben, zumal sie ja auch während des Turniers als Helfer und Helferinnen im Einsatz waren“, betonte Jugendleiter Peter Engel. Das sei bei Teilnahmen an Turnieren anderswo natürlich nicht so, bei denen der sportliche Wert anders zu bewerten sei.

Weibliche C-Jugend überzeugt

Eine volle Konzentration auf die sportliche Leistung wie bei den anderen Teams sei beim Ibot schon von daher ausgeschlossen gewesen. Um so höher müsse man insbesondere den Erfolg der weiblichen C-Jugend bewerten, deren erste Mannschaft ins Viertelfinale einzog und am Ende Achter wurde.

Bei der zweiten C-Jugend-Mannschaft seien sogar noch D-Jugendliche, also Zwölfjährige dabei gewesen. „Auch das ist ein wichtiges Indiz, dass es bei uns ganz gut läuft.“ Auch die weibliche B-Jugend schlug sich hervorragend und wurde Elfte von 16 teilnehmenden Mannschaften.

Abstand zu anderen Vereinen offensichtlich

Bei den Jungs lief es nicht ganz so gut, aber auch hier waren die Jüngsten, die C-Jugend, die erfolgreichsten. Bei den ältesten Jahrgängen, der A-Jugend, musste man sich bei den Mädchen und auch bei den Jungen mit den hintersten Plätzen zufrieden geben. Hier wurde der Abstand zu anderen Vereinen, die teilweise in der Jugendbundesliga spielen, offensichtlich.

Dennoch sieht Engel das Positive: „Das Ibot hat uns gezeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg und insgesamt sehr gut aufgestellt sind.“ Auch was die Übungsleiter angehe.

TG-Nachwuchs profitiert vom Ibot

Die Jugendlichen profitierten seit Jahren von diesem Turnier, weil sie eben sehen, wie andere Handball spielen und interpretieren. „Man kann sich hier schon was abschauen.“ In Zusammenarbeit mit dem neuen Jugendkoordinator Florian Nowack wolle er die Jugendarbeit bei der TG weiter vorantreiben, auch wenn jetzt noch kein Bundesligaspieler oder -spielerin in spe in Sicht sei.

„Das hat es aber bei uns ja noch nicht so häufig gegeben, insofern müssen wir da auch nicht traurig sein.“ Ausnahmen wie etwa Benny Herth werde es immer wieder mal geben. Das könne man aber nicht planen. „Wichtig ist für uns, dass wir immer wieder Spieler und Spielerinnen an die ersten Mannschaften heranführen, was uns zuletzt ganz gut gelungen ist.“ Dazu biete das Ibot auch gute Einsichten und Anregungen, zumal der Verein nach Corona sogar einen Zulauf an weiteren Kindern und Jugendliche gehabt habe.