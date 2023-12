TG-Tanzsportabteilung stellt Programm für die nächsten Monate vor

Mit vielfältigen Angeboten rund ums Tanzen startet die Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach ins Jahr 2024. Neben dem Tanztreff gibt es verschiedene Kurse und Workshops, teilt die TSA mit.

Am Sonntag, 14. Januar, 14 Uhr, veranstaltet die TSA den Tanztreff im TG-Sportcenter, Leipzigstraße 26, in Biberach. Hobbytänzer treffen sich für drei Stunden, in einem halbstündigen Workshop geht es ums Thema „American Smooth“. Weitere Tanztreffs sind am 4. Februar, 3. März und 7. April geplant.

Ein Kurs für Wiedereinsteiger beginnt am Sonntag, 21. Januar, 18 Uhr, im TG-Sportcenter. Er umfasst zehn Termine à 90 Minuten, die Gebühr beträgt 100 Euro pro Person.

Ein Anfängerkurs in den Standard- und lateinamerikanischen Tänzen beginnt am Dienstag, 23. Januar, 19 Uhr, in der Gigelberghalle. An sechs Terminen bis 12. März, jeweils dienstags von 19 bis 20.30 Uhr, führen Andrea und Gerd- Michael Maier in die Welt des Tanzens ein. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme kostet 60 Euro pro Person.

„Discofox für Anfänger“ gibt es mit den TSA-Trainern Eva Randolf- Wille und Benedikt Wille ab Mittwoch, 21. Februar. Die drei Termine sind mittwochs am 21. und 28. Februar, 19 Uhr, in der Gigelberghalle sowie samstags am 2. März, 14 Uhr, im TG-Sportcenter. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro pro Person. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

„Fitness und Spaß mit Linedance“ heißt es beim Linedance-Aufbaukurs vom 27. Februar bis 16. April, dienstags um 17 Uhr, bei Linedance für Anfänger vom 29. Februar bis 18. April, donnerstags um 16 Uhr, und bei Linedance 50+ für Anfänger vom 6. März bis 24. April, mittwochs um 13.30 Uhr. Die Kurse sind an jeweils sechs einstündigen Terminen im TG-Sportcenter, die Teilnahme kostet 50 Euro pro Person.

Ferner meldet die Kindertanzgruppe 2 freie Plätze. Die Gruppe für Sieben- bis Zehnjährige trainiert freitags, 17 bis 18 Uhr, im TG-Sportcenter.

Informationen und Anmeldung zu allen Angeboten bei Andrea Maier, Mail [email protected]. Nähere Infos gibt es auch auf www.tsa-biberach.de.