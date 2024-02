TG-Männer erwartet schwere Auswärtshürde

Die Bezirksliga-Handball der TG Biberach erwartet am Samstag um 18 Uhr in Ravensburg ein unangenehmer Gegner.

Nach dem zwar erfolgreichen aber etwas zähen Start in die Rückrunde mit dem Heimsieg gegen die TS Dornbirn geht es für die TG-Männer zum TSB Ravensburg, der mit vier Siegen und acht Niederlagen auf dem neunten Tabellenplatz steht. Die Biberacher sind damit Favorit und haben das klare Ziel, auch dieses Spiel erfolgreich zu gestalten. Schließlich geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen. Das Hinspiel in Biberach musste der TSB absagen und so trifft man erstmals in dieser Spielzeit aufeinander. Unterschätzen darf man die Gastgeber auf keinen Fall. Schließlich gewann der TSB drei seiner vergangenen vier Spiele und ist also auf einem guten Weg.

Die Biberacher selbst wollen im Vergleich zum Dornbirn-Spiel einen Gang hochschalten. Vor allem in der Abwehr gilt es konsequenter zu sein, gerade auswärts. Ziel ist laut Co-Trainer Jan Wille aber ganz klar der Sieg, um eine weitere Woche auf dem Sonnenplatz der Tabellen zu stehen.

Laupheim