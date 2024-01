TG-kids-Bewegungsdschungel für Kinder in den Ferien

Biberach

Biberach / Lesedauer: 1 min

TG-kids der TG Biberach bietet in den Faschingsferien den Bewegungsdschungel an. (Foto: TG Biberach )

In den Faschingsferien bietet TG-kids der TG Biberach in Kooperation mit der Stadt Biberach den TG-kids-Bewegungsdschungel für Kinder im Alter von circa drei bis acht Jahren an. Dies teilt die TG mit.