TG-Handballern gelingt wichtiger Sieg in Ravensburg

Einen ganz wichtigen Auswärtssieg haben die Bezirksliga-Handballer der TG Biberach beim TSB Ravensburg eingefahren. Durch den 30:22-Erfolg und der gleichzeitigen Niederlage der TSG Söflingen II ist man nun alleiniger Tabellenführer.

Es war das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison, nachdem Ravensburg das Hinspiel im alten Jahr abgesagt hatte. Die Voraussetzungen waren klar: Durch einen Sieg wollte man die Tabellenführung verteidigen. Los ging es allerdings schleppend. Nach drei Toren von Faris Hadzic und einem Zwischenstand von 3:2 nach elf gespielten Minuten nahm TG-Coach Markus Klemencic-Müller bereits die erste Auszeit. Vor allem die Chancenverwertung seiner Mannschaft war ihm ein Dorn im Auge. Die Auszeit fruchtete, denn die A-Jugendlichen Leander Gawatz und Mathis Streitlein legten zwei Treffer nach (5:2). In der Folge kämpften sich die Gastgeber aber nach und nach wieder heran und glichen beim 9:9 erstmals wieder aus. Der letzte Teil des ersten Durchgangs gehörte dann aber wieder der TG, die mit einer 14:10-Führung in die Pause ging.

Die TG wollte den Gastgeber jetzt nicht mehr ins Spiel kommen lassen und die wichtigen zwei Punkte mit an die Riß nehmen. Ganz so einfach wurde das aber nicht, denn die Gastgeber kamen noch mal bis auf zwei Tore heran (15:17). Die Biberacher konnten nun aber sowohl in der Abwehr als auch im Angriff einen Gang hochschalten und am Ende verdient mit 30:22 gewinnen.

Ein ganz wichtiger Sieg, hat parallel doch der ärgste Verfolger, die TSG Söflingen II, ihr Spiel verloren. Mit 24:4 Punkten hat die TGB nun einen kleinen Vorsprung auf die Konkurrenz, den es nun in den kommenden Wochen zu verteidigen gilt.

Der HRW Laupheim II hat sich in der Handball-Bezirksliga auch gegen das dritte Spitzenteam in Folge wacker geschlagen und nur mit 32:36 (15:20) beim FC BW Feldkirch verloren. Die besten Torschützen waren David Stührmann (11), Julian Schneider (8) und Max Reiner (7).

TSB Ravensburg – TG Biberach 22:30 (10:14). TG: Tim Schätzle, Ionut Alexandru Andreescu – Bogdan Ionut Botezatu (8), Faris Hadzic (6), Lukas Fimpel (5), Linus Meinhardt (4), Leander Gawatz (3), Daniel Krais (2), Mathis Streitlein (1), Mihai-Marcel Sandu (1), Jan Röhrig, Costel Daniel Manea, Simon Krais, Jonas Frey.