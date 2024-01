TG-Handballerinnen starten in die Abstiegsrunde

Die Handballerinnen der TG Biberach starten am Samstag in die Abstiegsrunde der Oberliga Baden-Württemberg. Zu Gast in der Mali-Halle ist zum Auftakt der „Play-downs“ der TSV Bönnigheim, der aktuell auf dem ersten Tabellenplatz rangiert. Anpfiff der Partie wird um 17.30 Uhr sein.

Nach einer doch eher enttäuschenden, aber sehr lehrreichen Hinrunde starten die Biberacherinnen nun in die sogenannten Play-downs oder auf Deutsch: in die Abstiegsrelegation. Die Punkte der Hinrunde wurden übernommen, sodass man aktuell in der neuen Tabelle mit 1:11 Punkten auf dem achten Tabellenplatz rangiert. Als Gegner kommen die Teams aus der anderen Vorrundengruppe hinzu, die da wären: SV Hohenacker-Neustadt, TuS Ottenheim, SG Kappelwindeck/Steinbach II und der TSV Bönnigheim. Gegen letzteren Gegner startet man nun am Samstag in die Abstiegsrunde.

Schwerer könnte es zum Auftakt kaum kommen, denn der TSV steht mit 11:3 Punkten ganz oben in der Tabelle. Bönnigheim bestritt vergangene Woche auch bereits das erste Spiel der neuen Runde und setzte sich daheim gegen Heiningen mit 31:28 durch. Die TG unterlag Heiningen in der Vorrunde zweimal recht deutlich, im Heimspiel mit 18:26 und auswärts gar mit 18:36. Vielleicht liegt in dieser Ausgangslage aber auch die Chance für die TGlerinnen, denn auch in der Vorrunde hatte man immer wieder - zumindest phasenweise - gezeigt, dass man mit den ganz Großen mithalten kann.

Dabei will sich das Team von Trainer Markus Klemencic-Müller an ihren eigenen Stärken orientieren - und dazu zählt die Abwehr, die von Beginn an hellwach sein muss. Hier gilt es aggressiv und vor allem clever zu spielen. Im Angriff wird man mutig - und vor allem von vielen Positionen torgefährlich sein müssen, um eine gute Quote zu erreichen. „Wir sind der klare Außenseiter. Leicht machen werden wir es den Gästen aber auf keinen Fall. Mit unseren Fans im Rücken werden wir alles geben“, verspricht Kapitänin Svenja Hardegger.

Derweil hofft der Bönnigheimer Trainer Tobias Gärttner, „den Rückenwind vom Sieg gegen Heiningen mit nach Biberach zu nehmen, um dort weiter an der Leistung von den ersten 45 Minuten aus dem Heiningen-Spiel anzuknüpfen“. Sein Team soll aus einer stabilen, komfortablen Abwehr heraus Sicherheit gewinnen und die Angriffe konsequent und mit Überzeugung zu Ende spielen. Personell sind die Gäste fast komplett, „sodass wir über 60 Minuten auch gutes Tempo gehen können“, so Gärttner.