TG-Handballerinnen sind in Ottenheim gefordert

Biberach

Biberach / Lesedauer: 1 min

Die Handballerinnen der TG Biberach (hier Nadja Math) treffen am Samstag nach einer längeren Pause auf den Tus Ottenheim in der Abstiegsrunde der Baden-Württemberg-Oberliga. (Foto: Volker Strohmaier/Archiv )

Die Handballerinnen der TG Biberach treffen am Samstag nach einer längeren Pause auf den Tus Ottenheim in der Abstiegsrunde der Baden-Württemberg-Oberliga. Anpfiff der Partie in Ottenheim ist um 20 Uhr.