TG-Handballerinnen bestreiten in Heiningen ihr erstes Auswärtsspiel

Nach dem unglücklichen Auftakt in die erste Oberliga-Saison und einem spielfreien Wochenende geht die Reise für die erste Damenmannschaft der TG Biberach nun weiter. Am Samstag trifft man auswärts auf den TSV Heiningen. Anpfiff in der Voralbhalle ist um 20 Uhr sein.

Der TSV Heiningen hat einen großen Umbruch hinter sich. Einige altbekannte Spielerinnen haben das Boot verlassen, dafür sind neue dazugekommen, unter anderem eine ehemalige Bundesligaspielerin von Frisch Auf Göppingen, Iris Andjic. In der abgelaufenen Oberligasaison belegte die Mannschaft einen starken siebten Platz und hat sich nun in diesem Jahr das Ziel gesteckt, die Aufstiegsrunde zu erreichen. Das wollen sie vor allem durch ein sehr gutes Tempospiel erreichen und so ihre Gegner immer wieder vor neue Aufgaben stellen. Zum Auftakt verlor der TSV mit 23:25 be der HSG Leinfelden-Echterdingen.

Die TG ihrerseits hat für das erste Spiel nach der Verletzung von Torhüterin Andrea Bretzel, die voraussichtlich drei bis vier Monate pausieren muss, also nichts zu verlieren. Bretzel hatte sich vor zwei Wochen beim Oberliga-Auftakt gegen Nürtingen II am Knie verletzt. Für Bretzel wird mit Fanni Farkas-Szebelledy eine altbekannte Spielerin das Tor hüten. Die 30-Jährige wird mit der A-Jugendlichen Livia Kunz das Torhüterduo bilden.

Aus TG-Sicht gilt es vor allem, die eigenen Stärken auf die Platte zu bekommen, und dazu zählt mit Sicherheit die Abwehr. Hier will man von Beginn an gut und kompakt stehen und durch ein schnelles Rückzugsverhalten die Angriffe des TSV stoppen. Gearbeitet hat man die Woche über vor allem am Angriffsspiel, wo sich Trainer Markus Klemencic-Müller mehr Durchschlagskraft erhofft und vor allem weniger eigene Fehler.

Bereits am Dienstag, 3. Oktober, um 16 Uhr steht es für die Biberacherinnen die nächste Begegnung an. Dann geht es für die Zur TPSG Frisch Auf Göppingen II. Die Göppingerinnen bestreiten am Samstag bei der HSG Fridingen/Mühlheim ihre erste Saisonpartie.