TG-Handballer marschieren weiter Richtung Landesliga

Die Handballer der TG Biberach bleiben Tabellenführer der Bezirksliga. Die Mannschaft von Trainer Markus Klemencic-Müller bezwang den SC Lehr vor 260 Zuschauern in der heimischen Mali-Hallle mit 36:27 (19:12) und führt die Tabelle mit vier beziehungsweise sechs Punkten vor den Verfolgern TSG Söflingen II und BW Feldkirch an.

Die TG Biberach demonstrierte in diesem Spiel - insbesondere im ersten Durchgang - warum sie da oben in der Tabelle steht und den Aufstieg in die Landesliga schaffen will und kann. Die Mannschaft war dem Gegner aus der Ulmer Vorstadt in allen Belangen überlegen und lag während des gesamten Spiels nur zu Beginn mit 0:2 zurück. Schnell hatte die TG diesen Rückstand durch Bogdan Botezatu, Faris Hadzic und Kapitän Lukas Fimpel in einen Acht-Tore-Vorsprung umgewandelt. Allein Rechtsaußen Botezatu traf in der ersten Viertelstunde fünf Mal. Zudem hielt auch Torwart Alexandru Andrescu den einen oder anderen „unhaltbaren“ Ball.

Schon früh war klar, dass die TG diesen Pflichtsieg einfahren würde. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und früh die Weichen auf Sieg gestellt“, waren sich Klemencic-Müller und Lukas Fimpel einig. Lehr konnte zwar die zweite Hälfte der ersten Halbzeit einigermaßen ausgeglichen gestalten - der Rückstand zur Pause lag bei sieben Toren - doch eine echte Chance auf einen Punktgewinn hatte der SC Lehr zu keinem Zeitpunkt. Die Mannschaft war phasenweise überfordert mit dem Angriffsspiel der TG und so mancher Zuschauer konnte nicht nachvollziehen, warum Lehr die vergangenen vier Spiele nicht verloren hatten - zu dominant war die TG Biberach.

Auch die Abwehr des Gastgebers funktionierte gut, das Zentrum war mit Fimpel, Hadzic und Matthias Streitlein kaum zu überwinden für die Gäste. Streitlein leistete sich allerdings schon früh zwei Zwei-Minuten-Strafen und musste dann auch Mitte der zweiten Halbzeit mit der dritten Strafe das Parkett verlassen. Coach Müller-Klemencic wechselte indes kräftig durch, gab seinem gesamten Kader Spielpraxis. Und die Mischung stimmte. Routine wie die des fast 40-jährigen Costel Manea wurde durch die Unbekümmertheit von Linus Meinhardt, Leander Gawatz und Moritz Düsterer ergänzt.

Insbesondere Meinhardt bewies seine Spielmacherqualitäten, auch wenn der eine oder andere Ball noch überhastet vergeben wurde. Im zweiten Durchgang stand Tim Schätzle zwischen den Pfosten, der seinem rumänischen Kollegen kaum nachstand und auch einen Siebenmeter entschärfen konnte. „Ich bin heute zufrieden mit der Leistung, dass wir bei einem solchen Vorsprung etwas nachlassen bei der Konzentration ist normal“, fasste Klemencic-Müller zusammen, „doch mit den 27 Gegentoren bin ich nicht einverstanden.“ Das Rückzugsverhalten sei nach der Pause nicht mehr gut gewesen. „Wir haben uns das eine oder andere Mal überrumpeln lassen.“

Dennoch spricht der Coach auch offen von Meisterschaft und Aufstieg. Auch hier herrscht Einigkeit mit seinem Kapitän. „Wir sind auf einem sehr guten Weg, den Sprung nach oben zu schaffen“, so Lukas Fimpel. Die vermutlich entscheidenden Spiele stehen aber erst zum Saisonende an den beiden letzten Spieltagen an, wenn die TG gegen die unmittelbare Konkurrenz aus Söflingen und Feldkirch antreten muss.

TG Biberach – SC Lehr 36:27 (19:12). TG: Andrescu, Schätzle – Kärcher (3), Fimpel (9/5), Gawatz (1), Streitlein (2), Manea (1), Krais (1/1), Düsterer (1), Schoger (1), Hadzic (4), Meinhardt (3), Sandu (3).