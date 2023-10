TG-Frauen streben im Heimspiel den ersten Punktgewinn an

Die englische Woche in der Vorrundengruppe A der Oberliga endet für die Handballerinnen der TG Biberach mit einem Heimspiel: Nach den Niederlagen in Heiningen und Göppingen gastiert die SG Herrenberg am Samstag um 17.30 Uhr in der Mali-Halle.

Herrenberg ist für die TG kein unbeschriebenes Blatt, denn bereits in der Württembergliga kreuzten sich die Wege der beiden Mannschaften. Allerdings spielt man nun nicht mehr gegen die zweite Mannschaft, sondern nach dem Rückzug der Herrenberger Ersten gegen eben diese. Das Team kann auf einen gelungenen Start in die BWOL-Saison blicken: Zwar musste man sich Nürtingen geschlagen geben, dafür landete man gegen Fridingen/Mühlheim einen Sieg. In der letzten Spielzeit wurde die Mannschaft starker Sechster.

Die Biberacherinnen wollen den Schwung und die gute Leistung, die sie am Dienstag bei der 23:31-Niederlage bei Frisch Auf Göppingen II gezeigt haben, mitnehmen. Mehrmals lag das Team in Göppingen mit drei Toren vorn, zuletzt beim 7:4 nach 13 Minuten. Mit einem knappen 12:13-Rückstand ging es dann in die Kabine. In der 39. Minute konnte Nadja Math letztmals für die TG ausgleichen, anschließend bauten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Erfolgreichste Werferinnen der TG bei der Auswärtsniederlage waren Nadja Math (6/2) und Svenja Hardegger (5). Erstmals tauchte auch Torhüterin Fanni Farkas-Szebelledy auf dem Spielberichtsbogen auf.

In Göppingen hat bei der TG erstmals über einen längeren Zeitraum vieles gestimmt, was man sich im Training erarbeitet hatte. Lediglich die Schlussphase fiel aus dem Konzept und so war auch das Trainerduo Klemencic-Müller/Hermann nach dem Spiel positiv gestimmt. Das gilt es nun gegen Herrenberg zu bestätigen. Das Team will die ersten beiden Pluspunkte der Saison holen und dazu wird man in der Abwehr aggressiv und hellwach sein müssen. Im Angriff hatte man sich zuletzt deutlich steigern können. Mit der eigene Halle im Rücken wird man es den Gästen dann so schwer wie möglich machen.

Spiel der TG-Herren verlegt

In der Männer-Bezirksliga ist das für Samstag angesetzte Heimspiel der TG Biberach auf Donnerstag, 30. November, 20.30 Uhr, verschoben worden. Gegner TSV Ravensburg hatte wegen Spielermangels um eine Verlegung gebeten. Der HRW Laupheim II unternimmt derweil seinen dritten Anlauf für den ersten Punktgewinn in der neuen Saison. Am Samstag um 20 Uhr tritt BW Feldkirch in der Rottumhalle an.