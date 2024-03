TG-Frauen schreiben Vereinsgeschichte

Ein geschichtsträchtiges Spiel haben die Oberliga-Handballerinnen der TG Biberach in der heimischen Mali-Halle gegen den Tabellenzweiten SV Hohenacker-Neustadt in der Abstiegsrunde abgeliefert. Die TG gewann mit 24:23 (15:11) und schrieb mit dem ersten Sieg in dieser Liga Vereinsgeschichte. An der Tabellensituation änderte sich durch den Erfolg allerdings nichts: Mit nun 3:17 Punkten steht Biberach weiter auf dem letzten Platz.

TG startet stark

Bereits des Öfteren in dieser Saison konnten die Biberacherinnen - gerade in heimischer Halle - mit den Spitzenteams der Liga mithalten. Egal, ob im ersten Saisonabschnitt beispielsweise gegen den damaligen Tabellenführer Leinfelden-Echterdingen, oder jetzt in der Abstiegsrunde. Nur zu einem Sieg hatte es bislang nicht gereicht - bis jetzt.

Vor gut gefüllten Rängen begann die TG stark und lag nach fünf Minuten durch Tore von Jessica Haas, Nadja Math, Svenja Hardegger und Anne Münzer mit 5:2 vorn. Es schien so, als hätte Trainer Tobias Hermann vor dem Spiel die richtigen Worte gefunden. In der Folge zeigten dann aber auch die Gäste, warum sie ganz oben in der Tabelle zu finden sind und glichen zum 7:7 (12.) aus. Die Biberacherinnen hielten aber vor allem in der Abwehr weiter dagegen. Bis zur Pause spielte die TG mutig, legte vor allem die nötige Giftigkeit an den Tag, und ging verdient mit einer 15:11-Führung in die Kabine.

Wilde Schlussphase

Danach hatte es den Anschein, als ob etwas Nervosität in die Köpfe der Biberacherinnen eingekehrt war. Zurück auf der Platte folgten die schwächsten zehn Minuten und die TG sah sich schnell mit einem Rückstand konfrontiert (16:17/41.). Es waren einfach auch zu viele einfache Fehler, die sich die Biberacherinnen in dieser Phase leisteten. Die Zuschauer sahen nun ein enges, spannendes Spiel zweier Teams auf Augenhöhe.

Als dann Treffer von Math und Haas Biberach dreieinhalb Minuten vor dem Ende eine Zwei-Tore-Führung einbrachten, wurde ein Sieg sehr realistisch und tatsächlich brachte die TG den knappen Vorsprung in einer wilden Schlussphase über den Zielstrich. Am Ende stand ein 24:23 auf der Anzeigetafel, der erste Oberliga-Sieg der Biberacherinnen war unter Dach und Fach.

Große Freude im Biberacher Lager

Entsprechend groß war die Freude im TG-Lager. „Ich freue mich sehr für die Mannschaft. Trotz der schwierigen Saison gibt sie niemals auf und arbeitet immer weiter“, bilanzierte TG-Coach Hermann. „Heute war es ein echter Teamerfolg aller, die sich diesen Sieg nun mehr als verdient haben.“

Am kommenden Sonntag (Anpfiff: 19 Uhr) gastiert die TG Biberach im Kellerduell beim Vorletzten, der SG Kappelwindeck/Steinbach II (5:15 Punkte).

Die Statistik zum Spiel:

TG Biberach - SV Hohenacker-Neustadt 24:23 (15:11). TG: Szabo - Math (8/1 davon per Siebenmeter), Haas (6/2), Hardegger (6), Münzer (2), Herth (1), Knobel (1), Bisca, A. Branz, L. Branz, Groner, Haberbosch, Krais, Riedmüller, S. Wagner.