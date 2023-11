TG Biberach will Tabellenführung verteidigen

Weiter geht die Reise durch die Bezirksliga-Saison für die Handballer der TG Biberach. Am Samstag trifft die TG in heimischer Halle auf die HSG Langenau/Elchingen II. Die Zielsetzung ist dabei ganz klar: Biberach möchte ungeschlagen bleiben und die Tabellenführung verteidigen.

Biberacher sind gewarnt

Die HSG II ist durchaus erfolgreich in die Saison gestartet. Mit 6:4 Punkten steht Langenau/Elchingen II aktuell auf dem fünften Tabellenplatz. Zuletzt konnte man in Laupheim beim HRW II mit 29:26 gewinnen und damit weiter Selbstvertrauen tanken. Am ersten Spieltag gelang zudem ein Sieg beim TV Weingarten, gegen den die TG vor Wochenfrist noch unentschieden spielte.

Die Biberacher sind also gewarnt vor einem unangenehmen Gegner. Wie es bei zweiten Mannschaften ist, weiß man im Vorfeld nie so richtig, wer beim Gegner auflaufen wird und so gilt es sich vor allem auf sich selbst zu konzentrieren.

TG muss Gang hochschalten

Die TG will ihrerseits ihre Heimserie ausbauen. Bislang konnten beide Heimspiele (gegen Laupheim II und Lustenau) gewonnen werden. Am Samstag gilt es vor allem in der Abwehr wieder einen Gang hochzuschalten.

Zuletzt kassierte die TG beim 30:30 in Weingarten deutlich zu viele einfache Gegentore, was man gegen die HSG II nun besser machen möchte. Im Angriff will die TG mutig spielen und vor allem auch mit der nötigen Geduld.