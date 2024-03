TG Biberach will Siegesserie ausbauen

Kurz vor der Osterpause treffen die Bezirksliga-Handballer der TG Biberach am Samstag auf die HSG Friedrichshafen-Fischbach. In eigener Halle will die TG den aktuell erfolgreichen Lauf fortsetzen und den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga machen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

HSG kämpft gegen den Abstieg

Nach dem knappen Sieg gegen die HSG Langenau/Elchingen II und dem gleichzeitigen Ausrutscher von Verfolger Feldkirch sieht es mittlerweile mehr als gut aus für die TG. Mit 32:4 Punkten hat Biberach aktuell vier Zähler Vorsprung auf die Verfolger Söflingen II und Feldkirch - bei noch vier ausstehenden Partien.

Die Gäste vom Bodensee rangieren mit 11:21 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz und befinden sich im Kampf gegen den Abstieg. Die letzten Ergebnisse waren teilweise sehr positiv, unter anderem konnte die HSG in Langenau gewinnen und gegen Feldkirch einen Punkt holen.

Klare Marschroute

Die Biberacher wollen indes ihre Bilanz von sieben Siegen in Serie ausbauen. Vor heimischem Publikum ist die TG noch ungeschlagen. „Wir spielen klar auf Sieg und wollen den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen und mit einem positiven Gefühl in die Osterpause gehen“, so Co-Trainer Jan Wille.

Um das zu erreichen, braucht es einen konzentrierten, spielfreudigen Auftritt. Gerade der Angriff wusste zuletzt zu gefallen und war regelmäßig für mehr als 30 Tore gut. Daran gilt es anzuknüpfen, wenn die Gäste vom See an die Riß kommen.

Weiteres Spiel: HRW Laupheim II (12.) – TV Weingarten (7./Anpfiff: Sonntag, 16 Uhr).