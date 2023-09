TG Biberach will aufsteigen

Die TG Biberach geht nach dem Abstieg aus der Männer–Landesliga sehr ambitioniert in die neue Saison in der Handball–Bezirksliga. Die TG formuliert als Ziel den Aufstieg. Im Interview spricht der Sportliche Leiter Maurizio Reinhold über die kommende Spielzeit, die Vorbereitung und das Derby am Samstag gegen den HRW Laupheim II.

Herr Reinhold, warum spielt die TG Biberach in der Saison 2024/25 wieder in der Landesliga?

Wir haben qualitativ und quantitativ den besten Kader in der Liga. Zudem haben wir ein sehr gutes Trainerteam mit Markus Klemencic–Müller und Jan Wille. Das klare Ziel lautet daher Aufstieg. Den Meistertitel samt Wimpel würden wir natürlich auch gern mitnehmen. Die härtesten Konkurrenten im Kampf um den Titel sind die Mitabsteiger SC Lehr und TSG Söflingen II. Die österreichischen Teams HC Lustenau, BW Feldkirch und TS Dornbirn sind auch nicht zu unterschätzen.

Wie ist die Vorbereitung gelaufen?

Die Vorbereitung ist positiv gelaufen. Urlaubsbedingt hat zwar nicht immer der gesamte Kader zur Verfügung gestanden, die Spieler haben aber insgesamt im Training super gearbeitet. Das hat sich auch in den Testspielen gegen den Landesligisten HRW Laupheim und den bayrischen Bezirksoberligisten Kempten/Kottern widergespiegelt, die wir gewonnen haben. Die Mannschaft ist gut drauf.

Wie haben sich die Zugänge eingefügt?

Unsere beiden Zugänge haben sich sehr gut eingefügt und sind Verstärkungen. Moritz Düsterer ist ein schneller, wendiger Rechtsaußen und zudem Linkshänder. Genau das, was wir gesucht haben. Ionut–Alexandru Andreescu ist ein erfahrener Torwart, der in Rumänien schon in der Ersten Liga gespielt hat und das, obwohl er erst 20 Jahre alt ist. Ich glaube, dass wir mit ihm, Tim Schätzle und Simon Ellek eines der besten Torhütertrios in der Liga haben.

Zum Saisonauftakt trifft die TG Biberach in der heimischen Mali–Halle am Samstag im Derby auf den HRW Laupheim II (Anwurf: 19.30 Uhr). Wer geht am Ende als Sieger vom Parkett?

Ganz klar wir. Vor heimischem Publikum zu starten und dann auch noch mit einem Derby, es gibt nichts Schöneres. Das wird sicher ein heißer Ritt. Wir sind der Favorit und die Punkte werden definitiv in Biberach bleiben.

So sehen die personellen Veränderung aus

TG Biberach

Zugänge: Moritz Düsterer (TSG Söflingen), Ionut–Alexandru Andreescu (Rumänien).

Abgänge: Jonas Engler (HT München), Tobias Baumgart, Manuel Kruse, Simon Kruse (alle Karriereende).

Trainer: Markus Klemencic–Müller (neu für Harald Michaeler), Jan Wille (Co–Trainer/wie bisher).

Vorjahresplatzierung: Absteiger aus der Landesliga.

Saisonziel: Aufstieg.

Meisterschaftsfavorit: Keine Angabe.

1. Spieltag: Samstag, 16. September: SC Lehr – HSG Friedrichshafen-Fischbach (17.30 Uhr), TG Biberach – HRW Laupheim II (19.30 Uhr).