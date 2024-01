TG Biberach verteidigt mit Heimsieg die Tabellenführung

„Ziel erreicht - mehr aber auch nicht.“ So könnte das Fazit zum Spiel der Bezirksliga-Handballer der TG Biberach gegen die österreichischen Gäste der TS Dornbirn lauten, das man letztlich mit 33:28 gewinnen konnte. Mit diesem Sieg verteidigten die Klemencic-Müller-Männer die Tabellenführung vor der TSG Söflingen II.

Die Gäste aus Österreich, als Tabellenzehnter und mit nur neun Spielern angereist, machten der TG das Leben deutlich schwerer, als es vor der Partie vielleicht zu vermuten war. Dennoch ist der Sieg am Ende hoch verdient und die TG kann sich über eine weitere Woche an der Spitze der Bezirksliga-Tabelle freuen.

Aus Biberacher Sicht ging es gut los, denn der an diesem Tag zehnfache Torschütze Florian Kärcher mit einem Doppelpack und Faris Hadzic brachten die TG schnell mit 3:0 in Front. Dieser Vorsprung hatte dann lange Bestand, denn in den folgenden Minuten steigerten sich die Gäste und hielten deutlich besser mit. Bis zum 12:9 in der 20. Spielminute konnte sich die TG nicht weiter absetzen. Dann folgte eine starke Biberacher Phase: Moritz Düsterer und zwei Mal Lukas Fimpel erhöhten auf 15:9. Die Gäste konnten bis zur Pause wieder etwas verkürzen, dennoch hatte die TG beim 17:13 (erzielt durch Sandu Mihai) vier Tore Vorsprung, als es in die Kabinen ging.

Es war mit Sicherheit nicht das beste Spiel der TG-Männer und so nahm man sich in der Pause vor, einen Gang hoch zu schalten und so nichts mehr anbrennen zu lassen. Und so startete man dann auch in den zweiten Durchgang. Auf die beiden Torhüter der TG war Verlass und vorne traf man gleich drei Mal in Folge (Fimpel, Düsterer, Kärcher) und stellte so auf 20:13. Nun aber wieder das gleich Bild: Man schaffte es nicht, diesen Lauf konstant fortzusetzen und so konnten die Gäste auf vier Tore verkürzen. Am letztlich verdienten 33:28-Erfolg änderte das dann aber nichts mehr.

Damit bleibt die TG an der Tabellenspitze und hat das Ziel Aufstieg weiterhin fest im Blick. Die nächste Aufgabe wartet dann bereits am kommenden Samstag, wenn die Biberacher um 18 Uhr beim Tabellenneunten TSB Ravensburg antreten werden.

TG Biberach – TS Dornbirn 33:28 (17:13). TG: Schätzle, Andreescu – Kärcher (10), Meinhardt (5), Düsterer (4), Streitlein (3), Hadzic (3), Fimpel (3), Manea (2), Sandu (1), Röhrig (1), Gawatz (1), Frey, Bottek.