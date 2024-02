Mihut Pancu übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt beim Männerteam der TG Biberach. Beim aktuellen Spitzenreiter der Handball-Bezirksliga tritt er damit die Nachfolge von Markus Klemencic-Müller an, dessen Vertrag nicht verlängert wurde.

Vertrag für zwei Jahre

Sehr glücklich über das schnelle Ende der Trainersuche zeigt sich nach TG-Angaben der Sportliche Leiter Maurizio Reinhold. „Ich bin sehr froh, dass wir Mihut Pancu als zukünftigen Trainer unserer ersten Männermannschaft präsentieren können. Er wird ab 1. Juni die Nachfolge von Markus Klemencic-Müller übernehmen und das Team in der Saison 2024/25 hauptverantwortlich coachen“, sagt Reinhold in der TG-Mitteilung. „Ich bin überzeugt davon, dass wir mit Mihut die optimale Lösung gefunden haben.“

Mit Pancu sei eine Zusammenarbeit für zwei Jahre vereinbart worden. Diese sei unabhängig von der Ligazugehörigkeit, so der Sportliche Leiter auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Neuer Co-Spielertrainer steht fest

Pancu bringe aufgrund seiner erfolgreichen Karriere als Spieler - er spielte unter anderem für den HRW Laupheim in der Württembergliga sowie in Rumänien in der Ersten Liga -, seiner Erfahrung als Trainer (unter anderem HRW Laupheim/Württembergliga) und seiner B-Lizenz-Ausbildung, alle notwendigen Voraussetzungen mit, um das Team erfolgreich weiterzuentwickeln und die gesteckten Ziele zu erreichen. „In unseren Gesprächen konnten wir sehr schnell feststellen, dass seine Idee, die Vorstellung Handball zu spielen und seine Ziele als Trainer mit den unseren zusammenpassen und er hat mich mit einem hohen Maß an Motivation und Lust auf diese Stelle absolut überzeugt“, so Reinhold.

Das Trainerteam werde künftig Costel Manea als Co-Spielertrainer vervollständigen. Jan Wille bleibt weiter Co-Trainer (SZ berichtete).

Wieder 100 Prozent Fokus auf die Liga

„Wir sind froh, dass wir diese wichtige Personalie für die nächste Saison nun frühzeitig klären konnten“, sagt der Sportliche Leiter. „So besteht für alle Planungssicherheit und wir können den Fokus nun wieder zu 100 Prozent auf die aktuelle Saison und das Erreichen unserer gesteckten Ziele legen.“ Das große Ziel laute weiterhin Aufstieg.