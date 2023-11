TG Biberach verliert trotz starkem Auftritt beim Tabellenführer

Trotz einer starken Vorstellung hat sich Aufsteiger TG Biberach in der Frauen-Handball-Oberliga bei Spitzenreiter HSG Leinfelden-Echterdingen knapp mit 28:30 geschlagen geben müssen. Mit nun 1:17 Punkten belegt Biberach weiter den letzten Tabellenplatz in der Vorrundengruppe A. Die Leistung sorgte im Lager der TG allerdings für Zuversicht.

Biberach legt gleich gut los

Bereits im Hinrundenspiel hatte die TG den Klassenprimus am Rande eines Punktverlusts, seinerzeit verlor Biberach im Heimspiel knapp mit einem Treffer Unterschied. Auch deshalb ging die TG umso motivierter und mit fast vollem Kader ins Auswärtsspiel. Die Biberacherinnen legten gleich gut los: Durch Tore von Yvonne Schneider, Nadja Math und Anne Münzer ging die TG mit 3:1 in Führung. Vor allem die Einstellung und der Kampf stimmten von Beginn an.

Dazu schaffte es die TG, in der Abwehr gut zu stehen und aus dieser heraus immer wieder schnell nach vorn zu spielen. So sahen die Zuschauer im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs eine Partie zweier Teams auf Augenhöhe. Über 6:6 und 9:9 stand es nach 26 gespielten Minuten 11:11, ehe die Gastgeberinnen Dank eines 2:0-Laufs mit einer 13:11-Führung in die Pause gehen konnten.

Spannende Schlussphase

Den Rückstand konnte Biberach in Durchgang zwei prompt aufholen und das Spiel in den folgenden zehn Minuten wieder offen gestalten (19:19/40.). Im Angriff spielte die TG bis dahin sehr geduldig und nutzte auch die Chancen größtenteils gut aus. Nach 50 Minuten stand es 25:25 und alles lief auf eine spannende Schlussphase hinaus.

Bis zum 28:28 vier Minuten vor dem Ende blieb es eng. Dann leisteten sich die Biberacherinnen aber den einen oder anderen unnötigen Fehler und hatten auch etwas Pech, was die HSG zu nutzen wusste und am Ende knapp mit 30:28 gewinnen konnte.

Heimspiel steht an

Dennoch lässt sich auf diese Leistung aufbauen und es scheint fast so, als wäre die Biberacher Truppe so langsam in der neuen Liga angekommen.

„Wir haben heute stark gespielt und am Ende etwas Pech gehabt“, sagte Yvonne Schneider, die bereits voller Motivation auf das nächste Spiel blickte, das am nächsten Samstag in der heimischen Mali-Halle stattfinden wird. Gegner ist dann die SG H2Ku Herrenberg (Anpfiff: 20 Uhr).

Die Statistik zum Spiel:

HSG Leinfelden-Echterdingen - TG Biberach 30:28 (13:11). TG: Szabo - Münzer (8 Tore), Math (8), S. Hardegger (5), Schneider (3), Haas (2), A. Branz (2), Riedmüller, Krais, Knobel, Herth, Haberbosch, Groner, L. Branz, Bisca.