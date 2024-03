TG Biberach verliert Kellerduell

Die Handballerinnen der TG Biberach haben das Kellerduell bei der SG Kappelwindeck/Steinbach II mit 23:31 (11:18) verloren. Dadurch verschlechterte sich für das Tabellenschlusslicht die Lage im Kampf um den Klassenerhalt weiter, rein rechnerisch ist dieser noch drin (siehe Kasten).

TG verschläft erste Halbzeit

„Ich bin enttäuscht über die Niederlage. Die Mannschaft hat aber trotz allem gezeigt, dass sie sich weiterentwickelt hat“, bilanzierte TG-Trainer Tobias Hermann. „Die erste Halbzeit haben wir einfach verschlafen. Da haben wir in der Abwehr nicht den richtigen Zugriff gefunden und im Angriff waren wir nicht torgefährlich genug. Zudem war Marleen Kern bei der SG II überragend, sie haben wir nie wirklich in den Griff bekommen.“

In Hälfte eins glich Biberachs Nadja Math zunächst zum 1:1 aus (2.). Danach setzte sich die SG II über 10:4 (14.) und 15:8 (24.) bis auf 18:10 (29.) ab und ging letztlich mit einer 18:11-Führung in die Pause.

Aufholjagd bleibt unbelohnt

„Die zweite Halbzeit lief dann deutlich besser. Da haben wir in der Abwehr einen besseren Zugriff bekommen, sind konsequenter zu Werke gegangen. Auch Torhüterin Sabrina Szabo war kurzzeitig überragend“, so Hermann. „Dadurch lief es auch im Angriff besser. Wir konnten einfache Tore per Tempogegenstoß machen und auch im Positionsangriff waren wir durchschlagskräftiger.“

Die Folge: Die TG kämpfte sich heran, Jessica Haas verkürzte per Siebenmeter auf 19:23 (49.). Svenja Hardegger traf zum 22:26 (56.). Mehr war nicht drin für die TG. „Die Aufholjagd hat dann auch viel Kraft gekostet“, sagte Hermann. Marleen Kern besorgte mit ihrem insgesamt zwölften Treffer zwei Sekunden vor Schluss den 31:23-Endstand.

Heimspiel am Samstag

„Jetzt gilt der volle Fokus dem Heimspiel am Samstag“, blickte Hermann voraus. Da trifft die TG Biberach erneut auf die SG Kappelwindeck/Steinbach II (6./7:15 Punkte/Anpfiff: 17.30 Uhr). „Da wollen wir besser ins Spiel starten. Ziel ist es zu punkten“, so der TG-Trainer.

Die Statistik zum Spiel:

SG Kappelwindeck/Steinbach II - TG Biberach 31:23 (18:11). TG: Szabo - S. Hardegger (4 Tore), Münzer (3), Haas (5/1 davon per Siebenmeter), Haberbosch (2), Krais, Math (2/1), L. Branz, Knobel (1), Groner (3), Herth, Riedmüller (3).