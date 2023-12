TG Biberach verliert die Tabellenführung

Die Bezirksliga-Handballer der TG Biberach haben sich im Auswärtsspiel bei der TSG Söflingen II erstmals in dieser Saison geschlagen geben müssen. Nach 60 gespielten Minuten stand ein 31:34 aus Sicht der TG auf der Anzeigetafel. Damit verlor Biberach die Tabellenführung und überwintert auf Rang zwei.

Gastgeber erwischt besseren Start

Dass die Gastgeber eine starke Mannschaft haben war allen im TG-Lager bereits im Vorfeld der Partie bewusst, denn die TSG II musste sich bis dahin in dieser Saison erst zwei Mal geschlagen geben. Außerdem war der Gegner aus zahlreichen Duellen in den vergangenen Spielzeiten gut bekannt.

Den besseren Start in das Spitzenspiel erwischte der Gastgeber, der vom Anpfiff weg in Führung lag. Mihai-Marcel Sandu und Mathis Streitlein konnten die Führungstreffer jeweils ausgleichen (2:2/3.), ehe die TSG II zwei Treffer zwischen sich und Biberach legen konnte. In der Folge stockte vor allem das Angriffsspiel der Biberacher.

In der 15. Minute folgte die erste Auszeit von Chefcoach Markus Klemencic-Müller beim Stand von 7:12 aus TG-Sicht. Danach lief es besser und Biberach konnte den Vorsprung auf zwei Tore verringern. Doch auch die Söflinger konnten im Schlussspurt des ersten Durchgangs nochmals zulegen und so gingen sie mit einer 20:16-Führung in die Kabine.

Neue Hoffnung bei der TG

Die Biberacher starteten dann stark in Hälfte zwei. Daniel Krais und Streitlein verkürzten den Rückstand (18:20). Die 80 Zuschauer sahen danach ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe, in dem sich der Gastgeber allerdings Tor um Tor absetzen konnten. In der 47. Minute sah sich Biberach einem 22:28-Rückstand ausgesetzt.

Erneut folgte ein Team-Time-Out, nachdem es wieder deutlich besser lief. Ein 4:0-Lauf durch Treffer von Faris Hadzic (2), Moritz Düsterer und Jonas Frey ließ neue Hoffnung bei der TG aufkommen.. Den knappen Vorsprung konnten die Gastgeber letztlich aber über die Zeit bringen und sich so am Ende mit einem 34:31-Heimsieg belohnen.

So geht es weiter

Durch die gleichzeitige Niederlage von BW Feldkirch ist nun die TSG Söflingen II (18:4 Punkte) neuer Tabellenerster, punktgleich mit dem Zweiten Biberach.

Nach der Winterpause geht es für die TG Biberach am Sonntag, 21. Januar (Anpfiff: 18 Uhr), auswärts weiter mit dem Derby beim Tabellenletzten HRW Laupheim II (2:20 Punkte).

Die Statistik zum Spiel

TSG Söflingen II - TG Biberach 34:31 (20:16). TG: Schätzle, Andreescu - D. Krais (7 Tore/3 davon per Siebenmeter), Hadzic (7), Kärcher (5), Streitlein (3), Sandu (3), Frey (2), Botezatu (2), Manea (1), Düsterer (1), Gawatz, Bottek.