TG Biberach verliert auswärts knapp

Die Oberliga-Handballerinnen der TG Biberach haben nach der Niederlage gegen die HSG Fridingen/Mühlheim beim Auswärtsspiel bei der SG H2Ku Herrenberg eine starke Reaktion gezeigt. Obwohl sich das Team von Chefcoach Markus Klemencic-Müller am Ende knapp mit 18:22 (11:11) geschlagen geben musste, hielt die TG das Spiel lange offen und hatte den Favoriten am Rande eines Punktverlustes. Vor allem kämpferisch wusste der Tabellenletzte der Vorrundengruppe A (jetzt 1:21 Punkte) zu überzeugen.

Starker Start der TG

Ohne die beide verletzten Leistungsträgerinnen Andrea Bretzel und Yvonne Schneider trat die TG Biberach die Reise zum Tabellenzweiten an. Dabei wurde die TG auch wieder von zahlreichen Fans unterstützt, die in der Markweghalle für viel Stimmung sorgten. Das schien die Biberacherinnen zu beflügeln, denn den Start ins Spiel gestaltete das Team stark. Jessica Haas gelang das 1:0, diese Führung baute die TG durch Tore von Nadja Math und Valentina Herth auf 3:1 (6.) aus.

Vor allem die Abwehr und eine gut aufgelegte Torhüterin Sabrina Szabo wussten in dieser Phase zu überzeugen und machten den Gastgeberinnen das Leben schwer. In Minute 15 traf dann die starke Math zum 6:6 und die Zuschauer sahen auch fortan ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe. Dabei hätten die Biberacherinnen sich durchaus auch eine weitere Führung verdient gehabt, doch im Angriff leistete man sich den einen oder anderen Fehlwurf zu viel. In der Folge legten die Gastgeberinnen zwei Treffer vor, was die TG unter anderem durch zwei Tore von Raluca Bisca zu kontern wusste. So ging es beim Stand von 11:11 in die Kabinen.

Lange Phase ohne Torerfolg

Es lag durchaus eine kleine Überraschung in der Luft. Den besseren Start in Hälfte zwei erwischten dann aber die Herrenbergerinnen, die mit zwei Toren in Front gehen konnten. Erneut schafften es die Biberacherinnen danach zurückzuschlagen. Tore von Anne Münzer und Math sorgten für das 14:14 (42.).

Es folgte jedoch die schwächste Phase der TG zur Unzeit. Mehr als zehn Minuten blieben die Biberacherinnen ohne eigenen Treffer und die Gastgeberinnen bogen auf die Siegerstraße ein (20:14/53.). Erst in der Schlussphase bäumte sich TG nochmals auf und konnte den Rückstand noch etwas verkürzen. An der finalen 18:22-Niederlage änderte dies jedoch nichts mehr.

„Sehr schade, hier wäre heute mehr drin gewesen. Die Mannschaft hat eine tolle Reaktion gezeigt und über weite Strecken ganz stark gespielt“, bilanzierte TG-Co-Trainer Tobias Hermann. „Leider haben wir uns dafür heute nicht belohnen können.“

Heimspiel am Samstag

Am kommenden Samstag trifft die TG Biberach nun zum Abschluss der Hinrunde in eigener Halle auf den TSV Heiningen (Anpfiff: 17.30 Uhr).

Die Statistik zum Spiel

SG H2Ku Herrenberg - TG Biberach 22:18 (11:11). TG: Szabo, Farkas-Szebelledy - Math (7 Tore/2 davon per Siebenmeter), Münzer (3), S. Hardegger (2), Bisca (2), Herth (1), Haberbosch (1), Haas (1), L. Branz (1), Wagner, Riedmüller, Krais, Knobel, Groner, A. Branz.