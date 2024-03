TG Biberach unterliegt starken Ulmerinnen im Derby

Die Volleyballerinnen der TG Biberach haben in der Oberliga das Derby beim SSV Ulm 1846 mit 1:3 (25:23, 11:25, 15:25, 23:25) verloren. Während die TG nach der Niederlage weiter den vierten Platz belegt, sammelte der stark spielende SSV wichtige drei Punkte im Abstiegskampf und für den Relegationsplatz.

Auszeiten zeigen Wirkung

Die TG startete stark in den ersten Satz und erkämpfte sich eine 8:3-Führung. Ulms Trainer Daniel Schwarz nahm daraufhin eine frühe Auszeit, die Wirkung zeigte. Die SSV-Spielerinnen rafften sich auf und glichen zum 10:10 aus. Daraufhin reagierte TG-Trainer Dirk Laffare mit einer Auszeit. In der Folge entwickelte sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem besseren Ende für die Gäste (25:23).

Im zweiten Durchgang verlor Biberach den Faden. Trotz verbesserter Annahme und Abwehr im Vergleich zum vorangegangenen Spiel gegen die TSG Reutlingen, waren es viele Aufschlagfehler und zu wenig Durchsetzungsvermögen im Angriff, die es den Gastgeberinnen leicht machten. So sicherten sich die Ulmerinnen nach 19 Minuten den zweiten Satz mit 25:11.

Ulm dominiert im Angriff

Auch im dritten Durchgang dominierte Ulm zunächst im Angriff und der Biberacher Block konnte dem nicht standhalten. Die TG geriet schnell mit neun Punkten in Rückstand. Nach der Ansage von Trainer Laffare, sich wieder auf die Grundlagen zu konzentrieren und schönen Volleyball zu spielen, verbesserte sich das Spiel der Biberacherinnen etwas. Die TG verkürzte auf 14:20. Nach einer Auszeit Ulms fanden die Biberacherinnen aber dann keine Mittel mehr, den Satz noch zu drehen und gaben diesen mit 15:25 ab.

Im vierten Durchgang entschied sich Lafarre für eine komplett neue Aufstellung, die auch besser funktionieren sollte. Anne Jakob agierte nun als Außenangreiferin, Lynn Keese wechselte auf die Diagonalposition und Linda Baust übernahm als Mittelblockerin. Die Biberacherinnen legten nun wieder mehr Energie an den Tag und produzierten weniger Fehler. Die Zuschauer sahen nun einen heißen Kampf um jeden Punkt. Diesen entschied der SSV für sich, holte sich den Satz mit 25:23 und damit den 3:1-Heimsieg.

Heimspiel zum Saisonabschluss

Eine Katastrophe sei die Niederlage nicht, so TG-Coach Laffare. „Hätte Ulm die ganze Saison über schon so gespielt, müssten sie jetzt nicht um den Klassenerhalt kämpfen“, bilanzierte er. „Die Ulmerinnen haben verdient gewonnen und wir waren heute nicht in der Lage, unser eigentliches Können zu zeigen.“

In den kommenden Trainingseinheiten steht nun die Vorbereitung auf das bevorstehende Heimspiel gegen den Tabellenfünften TG Nürtingen im Fokus. Dem blickt TG-Kapitänin Sarah Gnann mit viel Freude entgegen und hofft auf einen schönen Abschlusssieg im letzten Saisonspiel. Die Partie steigt am nächsten Samstag (Anpfiff: 19 Uhr) in der Wilhelm-Leger Halle.

Die Statistik zum Spiel:

SSV Ulm 1846 - TG Biberach 3:1 (23:25, 25:11, 25:15, 25:23). TG: Arendt, Baust, Gerstmann, Gnann, Jakob, Keese, Stephan, Willmann, Winter.