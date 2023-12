TG Biberach trifft auf Aufsteiger

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach sind am Samstag bei der SG Volley Alb/Brenztal zu Gast. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Lindenhalle in Gerstetten-Dettingen.

Der Aufsteiger von der Alb belegt derzeit mit neun Punkten den siebten Tabellenplatz. Die TG befindet sich mit nur drei Zählern mehr auf dem Konto auf Rang fünf. Mit einem 3:0- oder 3:1-Sieg könnte Volley Alb also mit den Gästen von der Riß gleichziehen. Die Biberacherinnen möchten dies allerdings mit allen Mitteln verhindern und selbst einen Sieg auf ihrem Konto verbuchen, um den Anschluss an das obere Tabellendrittel halten zu können.

Immer noch personell dezimiert, wird dies keine leichte Aufgabe für das Team von Cheftrainer Dirk Lafarre. Im Gegensatz zur SG, die sich in einem knappen und umkämpften Spiel der TG Nürtingen mit 2:3 geschlagen geben mussten, kommen die Biberacherinnen mit einem Sieg vom vergangenen Wochenende nach Dettingen. Die Euphorie des 3:0-Erfolgs gilt es nun zu behalten und auch in der Lindenhalle auf das Parkett zu bringen.

Gegen Holzgerlingen konnte sich Biberach zuletzt vor allem durch starke Aufschläge drei Punkte sichern und durch eine gute Abwehrarbeit immer wieder einen Rückstand aufholen. Ziel im letzten Auswärtsspiel der Vorrunde muss es für die TG sein, konzentrierter zu starten und nicht wieder einem Rückstand hinterherzulaufen. „Jeder muss fokussiert seine Aufgaben erfüllen und alles für seine Mitspielerinnen geben, dann ist auch mit diesem dezimierten Kader vieles möglich“, so Zuspielerin Franzi Arendt.

Das Spiel am Samstag ist die erste von zwei Begegnungen der beiden Teams in kürzester Zeit. Schon am darauffolgenden Mittwoch gibt es im Pokal eine Neuauflage.