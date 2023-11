TG Biberach trifft auf Aufsteiger

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach treten am Samstag zu Hause gegen die TSG Eislingen an. Anpfiff ist um 19 Uhr in der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle.

Eislingen steht zwei Plätze hinter der TG

Die TSG Eislingen hat im bisherigen Saisonverlauf von vier Spielen zwei gewonnen und steht als Aufsteiger mit fünf Punkten auf Tabellenrang sieben, zwei Plätze hinter der TG Biberach. Während die Eislingerinnen gegen den SSV Ulm 1846 mit 3:2 gewannen, musste die TSG am vergangenen Wochenende ein umkämpftes Spiel knapp mit 2:3 an die TG Nürtingen abgeben.

Die TG Biberach befindet sich aktuell mit sechs Punkten auf dem Konto auf dem fünften Tabellenplatz. Nach der 1:3-Auswärtsniederlage am vergangenen Spieltag gegen den Spitzenreiter TV Rottenburg in der Volksbank-Arena nutzte Cheftrainer Dirk Lafarre die Einheiten unter der Woche dafür, um mit der Mannschaft den Fokus auf ein intensives Angriffstraining zu legen. Die Variabilität stand dabei im Vordergrund, wobei zeitgleich die Abwehr dagegen trainiert wurde.

Gute Annahme und Abwehrarbeit sind gefordert

Gegen die TSG Eislingen will die TG Biberach am Samstag nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg einfahren. Ziel ist es, die Gegnerinnen von Beginn an durch starke, gezielte Aufschläge unter Druck zu setzen, sie in ihrem Spielaufbau zu stören und so zu Fehlern zu zwingen. Die eigene Annahme und Abwehrarbeit soll durch ein variables Angriffsspiel belohnt werden.

„Wichtig wird sein, dass wir das Spiel von Anfang an dominieren und der TSG Eislingen keine Chance bieten, in ihr Spiel zu finden“, so Svenja Hornung, Außenangreiferin der TG Biberach.