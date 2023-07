TG Biberach stellt neues Kursprogramm vor

Das neue Kursprogramm von TGfit!, der Gesundheitssport–Abteilung der TG Biberach, bietet ab September wieder zahlreiche Kurse an. Sie sollen dazu beitragen, die Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern. „Denn wer regelmäßig Sport treibt, kann einzelne Erkrankungen vorbeugen oder deren Verlauf mildern“, heißt es im Kursprogramm des TG.

Im Bereich „Gesundheit und Fitness“ finden ab Herbst rund 50 Kurse statt. Dabei gliedert sich das Programm in die Teile „Gesund & Fit“, „Fit for Life“ und „Reha–Fit“.

Darunter sind verschiedene Kurse, die sich gut für Neueinsteiger aber auch für Personen mit gesundheitlichen Beschwerden eignen, die etwas für sich tun möchten. Das Programm ist von Nordic Walking, Rückenfitness, über Pilates, bis Lungensport vielfältig gestaltet.

Aktuelle Fitnesstrends gibt es im Bereich „Fit for Life“, wie Aqua–Workout, Mama–Fitness und LadyFit. Es finden sich auch dieses Mal wieder neue Kurse in diesem Bereich, wie der Kurs „deepWORK“. Die Teilnehmer dieses Kurses können sich auspowern und gleichzeitig Erholung finden. Der Kurs findet montags von 19 bis 20 Uhr statt.

Auch die Mamas werden im Kursprogramm fündig, neben den bekannten Kursen bietet der neue Kurs „Fitness + Yoga für Mamas“ abwechslungsreiche Übungen für mehr Power, Fitness und Wohlbefinden. Dieser Kurs findet ebenfalls montags von 09:15 Uhr bis 10 Uhr statt.

Den letzten Bereich des Kursprogramms bilden die „Reha–Fit“-Angebote. Diese können als Ergänzung zur ärztlichen Behandlung oder einer Therapie dienen. In den kleinen Gruppen ist auch ein Erfahrungsaustausch unter Betroffenen möglich. In diesem Bereich finden sich die Herzsportgruppen, Sport für Menschen mit geistiger Behinderung, Sport für Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung und Sport nach Krebs.

Anmeldungen aus dem Bereich „Gesund & Fit“ nimmt Renate Rudischhauser unter der Telefonnummer 07351/24031 oder per E–Mail unter [email protected] entgegen. Die Anmeldungen aus dem Bereich „Fit for Life“ und „Reha–Fit“ laufen über Luca Kley, telefonisch unter 07351/5797244 oder per E–Mail unter [email protected].