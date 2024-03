TG Biberach steht vor schwieriger Auswärtsaufgabe

Nach dem souveränen Heimsieg gegen den SC Lehr gastiert die TG Biberach in der Handball-Bezirksliga beim österreichischen Club HC Lustenau (Anpfiff: Sonntag, 18 Uhr).

Im Auswärtsspiel erwartet die TG eine schwierige Aufgabe. Zwar sind die Biberacher (26:4 Punkte) als aktueller Spitzenreiter Favorit, der sechste Tabellenplatz des HCL täuscht aber etwas über die Qualität des Gastgebers hinweg. Mit Blick auf die Minuspunkte der Österreicher (15:11 Punkte) liegen diese virtuell auf Platz vier. Zudem konnte Lustenau die vergangenen drei Spiele in heimischer Halle gewinnen, was für die Heimstärke des Teams spricht.

Es ist also ein echter Charaktertest für die TG, die das große Ziel Aufstieg weiter fest im Blick hat. „Für uns ist ab jetzt jedes der noch zu gehenden sieben Spiele ein Endspiel und wir wollen weiterhin erfolgreich sein“, sagt TG-Kapitän Lukas Fimpel, der aber gleichzeitig vor dem kommenden Gegner warnt: „Spiele in Österreich sind nie ganz einfach. Wir müssen und wollen auf uns schauen und unser Spiel spielen.“

Gern erinnert man sich im TG-Lager an das Hinrundenspiel, das in Biberach mit 28:21 gewonnen wurde. Unter der Woche konnte man sich gut auf die anstehende Aufgabe vorbereiten und wird am Sonntag sicherlich alles in die Waagschale werfen, um die zwei Pluspunkte mit an die Riß zu bringen.