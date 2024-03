TG Biberach steht schweres Heimspiel bevor

Vor einem wichtigen und gleichzeitig schweren Heimspiel stehen die Bezirksliga-Handballer der TG Biberach.

Am Samstag kommt mit dem TV Weingarten der aktuelle Tabellenfünfte in die Mali-Halle. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

Die Gäste haben derzeit 16:12 Punkte auf dem Konto und spielen eine insgesamt starke Saison. Zwar musste sich der TVW zuletzt in Wiblingen geschlagen geben, zuvor hatte Weingarten aber auch immer wieder richtig starke Ergebnisse zu verzeichnen. Unter anderem konnte man beim Spitzenteam Feldkirch gewinnen. Dies und der Fakt, dass sich der TVW im Hinrundenspiel gegen die TG ein Unentschieden erarbeitet hatte (30:30), lassen darauf schließen, dass der kommende Gegner den Biberachern in der Mali-Halle alles abverlangen wird.

Die TG ihrerseits will das Heimspiel unbedingt gewinnen und ihren erfolgreichen Lauf fortsetzen. Bei noch sechs ausstehenden Spielen befindet sich der Tabellenführer mitten im Endspurt um den Aufstieg und will sich im Idealfall keinen Ausrutscher mehr leisten. Um das zu erreichen, braucht es auch gegen Weingarten eine gute und konzentrierte Vorstellung.

Das Team von Coach Markus Klemencic-Müller (Foto: TG) will an die Leistung und vor allem an die starke Schlussphase in Lustenau anknüpfen. Motivation dürfte angesichts der Ausgangslage und mit den eigenen Fans im Rücken genug vorhanden sein.