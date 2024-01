TG Biberach startet mit zwei Heimspielen ins neue Jahr

Nach einer dreiwöchigen Winterpause steht für die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach ein Wochenende mit gleich zwei Spielen bevor. Am Samstag startet das Team des Trainergespanns Dirk Lafarre und Peter Baur mit dem Heimspiel gegen den Tabellenführer TV Rottenburg in das neue Jahr. Spielbeginn ist um 20 Uhr in der Wilhelm-Leger-Halle.

Das Spiel am Samstag läutet für die TG Biberach die Rückrunde der laufenden Saison ein. Der Gegner TV Rottenburg verlor bislang nur ein Spiel gegen den aktuellen Tabellendritten TSG Reutlingen (2:3). Im November vergangenen Jahres unterlagen die TG-Volleyballerinnen mit 1:3 in Rottenburg, was die Biberacherinnen umso mehr motivieren dürfte nun einen weiteren Heimsieg einzufahren. Rottenburg überzeugte im Hinrundenspiel vor allem mit Konstanz und Cleverness im Angriff. Dies gilt es für die TG einzuschränken und die Gegnerinnen von Beginn an unter Druck zu setzen.

Am Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr) steht für Biberach direkt das nächste Heimspiel in der Wilhelm-Leger-Halle gegen die württembergische Stützpunktmannschaft aus Stuttgart an. Das Team aus der Landeshauptstadt setzt sich aus jungen Talenten verschiedener Vereine zusammen, die gefördert und an das Niveau bei den Frauen herangeführt werden sollen. Die Besonderheit ist dabei, dass das württembergische Stützpunktteam nur Auswärtsspiele bestreitet. Dennoch konnte die Mannschaft in fünf Spielen bereits zwei Siege einfahren und sieben Punkte mitnehmen. Die TG-Frauen befinden sich unterdessen mit 18 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz der Oberliga.

Mit dem Stützpunktteam trifft die TG auf eine sehr junge und dynamische Mannschaft, die es zu schlagen gilt, die aber keinesfalls unterschätzt werden darf. Die Biberacherinnen sind deshalb gefordert, das eigene Spiel konsequent durchzuziehen und die eigene Fehlerquote gering zu halten.

Die TG Biberach hat die Winterpause genutzt, um die zahlreichen Verletzungen der Vorweihnachtszeit auszukurieren und kann nun wieder mit geballter Kraft angreifen. Die TG-Frauen sind hochmotiviert, gleich zu Beginn der Rückrunde zu Hause zu punkten.