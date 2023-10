Biberach

TG Biberach siegt trotz mäßiger Vorstellung

Biberach / Lesedauer: 2 min

Die Handballer der TG Biberach (am Ball Lukas Fimpel) haben auch ihr viertes Saisonspiel in der Bezirksliga gewonnen. (Foto: Volker Strohmaier )

Die TG-Handballer haben auch ihr viertes Saisonspiel in der Bezirksliga gegen den HC Lustenau in eigener Halle mit 28:21 gewonnen. Was das für Auswirkungen hat.

Veröffentlicht: 23.10.2023, 15:12 Von: Schwäbische.de