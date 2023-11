TG Biberach siegt im Spitzenspiel

Nach einer starken Vorstellung haben die Bezirksliga-Handballer der TG Biberach das Spitzenspiel beim Verfolger der SG Ulm & Wiblingen mit 37:34 gewonnen. Mit 15:1 Punkten bleibt das Team des Trainergespanns Markus Klemencic-Müller und Jan Wille damit sowohl ungeschlagen, als auch Tabellenführer.

Biberacher lassen sich nicht beeindrucken

Es sollte das erwartet schwere Spiel werden, denn in der harzfreien Tannenplatzhalle in Ulm-Wiblingen ist es nicht einfach zu gewinnen, zumal die SG bis dato auch eine tolle Saison spielt. Doch mit der Biberacher Truppe ist in dieser Saison definitiv zu rechnen, denn auch diesen Charaktertest hat das Team bestanden.

Den Auftakt in der torreichen Partie machte Faris Hadzic, der die TG mit 1:0 in Führung brachte. Weitere Treffer von Lukas Fimpel und Mathis Streitlein sorgten für den 4:4-Zwischenstand (8.). In der Folge konnte sich die TG erstmals auf zwei Tore absetzen (6:4). Vor allem die Angriffsleistung stimmte. Die Biberacher ließen sich durch das harzfreie Spielgerät nicht beeindrucken und spielten mit der nötigen Cleverness. Auch die Wurfquote passte und so sorgte Flügelflitzer Bogdan Botezatu für eine 8:5-Führung (13.). In der Defensive leistete sich die TG zwar den ein oder anderen Fehler zu viel, agierte aber auch hier insgesamt gut. Mit einem Drei-Tore-Vorsprung ging es für die Gäste in die Halbzeitpause (22:19).

Starke Angriffsleistung

Nun galt es für Biberach, auch im zweiten Durchgang an die starke Angriffsleistung anzuknüpfen und in der Abwehr noch etwas zuzulegen. Tatsächlich zeigten die TG-Männer dann gleich von Beginn an, dass sie gewillt waren, dieses Spiel zu gewinnen. Über 24:19 und 28:22 konnten die Biberacher den Vorsprung nach und nach ausbauen.

Und auch in der Schlussphase sollte nichts mehr anbrennen, auch wenn die Gastgeber nochmals etwas näherkamen. Letztlich konnte sich die TG über einen 37:34-Auswärtssieg freuen. Erfolgreichste Schützen waren Bogdan Botezatu und Fimpel mit jeweils acht Treffern.

Nächstes Spiel am Freitag

„Eine ganz starke Mannschaftsleistung und ein verdienter Auswärtssieg der Mannschaft, die heute vor allem clever gespielt hat. 37 Tore in Wiblingen müssen erst mal geworfen werden“, sagte ein zufriedener Co-Trainer Jan Wille nach der Partie.

Am kommenden Freitag (Anpfiff: 20 Uhr) empfängt die TG Biberach nun den TSB Ravensburg.

Die Statistik zum Spiel:

SG Ulm & Wiblingen - TG Biberach 34:37 (19:22). TG: Schätzle, Andreescu - Fimpel (8 Tore), Botezatu (8), Streitlein (5), Meinhardt (4), Sandu (3), Manea (3), Kärcher (3), Schoger (2), Hadzic (1), Röhrig, D. Krais, Gawatz.