TG Biberach setzt auf Klemencic–Müller

Die TG Biberach geht die Handballsaison 2023/24 mit Markus Klemencic–Müller als neuem Cheftrainer an. Mit dem 53–jährigen Österreicher beschreitet die TG einen neuen Weg. Er coacht sowohl die Oberliga–Frauen als auch das Männer–Bezirksligateam.

Abschied fällt Nowack sehr schwer

Im Mai hatte sich die TG Biberach nach dem Abstieg aus der Männer–Landesliga von Coach Harald Michaeler getrennt. Frauen–Trainer Florian Nowack hatte dem TG–Abteilungsvorstand nach eigenen Angaben bereits vor der vergangenen Saison mitgeteilt, dass er aufhört. „Es waren wunderschöne sieben Jahre. Das Tollste was ich bis jetzt machen durfte, ein großes Dankeschön an alle Spielerinnen“, sagt Nowack.

„Der Abschied ist sehr schwer gefallen, aber nach sieben Spielzeiten ist es einfach auch mal genug.“ Er wünsche dem Team, dass es den Spaß am Handball beibehält und in der kommenden Saison so viele Gegner wie möglich ärgert. „Der Klassenerhalt in der Oberliga wäre toll, ist aber für mich kein Muss“, so der 36–Jährige.

Großes Lob für Ex–Frauen–Trainer

„Dass Florian Nowack nicht weitermacht als Frauen–Trainer ist sehr schade, aber auch absolut nachvollziehbar nach sieben Jahren“, sagt Maurizio Reinhold, Sportlicher Leiter der TG–Männer, Mitglied des Abteilungsvorstands und der Trainerfindungskommission, der bis zuletzt auch Abteilungsleiter Joachim Klein und der frühere stellvertretende Abteilungsleiter Dietmar Hummler angehört haben. Nowack habe eine überragende Arbeit geleistet, den Frauenbereich auf ein neues Niveau gehoben.

„Ohne seine Arbeit auch im Nachwuchsbereich würde die TG in der Saison 2023/24 nicht in der Oberliga spielen. Es ist super, dass er dem Verein erhalten bleibt“, so Reinhold. Nowack wird weiterhin als Jugendkoordinator — diese Stelle wurde im Februar dieses Jahres geschaffen — für die TG tätig sein und die weibliche B– und D–Jugend trainieren.

Ein perfektes Match

Bei der Trainersuche habe man sich mit mehreren Kandidaten aus dem Männer– und Frauenbereich unterhalten. Dabei habe sich herauskristallisiert, dass es mit Markus Klemencic–Müller als Coach für beide Mannschaften sehr gut passen würde, sagt Reinhold. „Dieses Modell haben wir in der Trainerfindungskommission dann intensiv diskutiert und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir dieses Modell starten wollen.“

Klemencic–Müller habe ein sehr gutes Konzept vorgelegt für beide Mannschaften. „Auch seine Spielphilosophie passt absolut zu uns. Er möchte einen attraktiven, offensiv geprägten Handball spielen lassen und arbeitet auch sehr gern mit jungen Spielerinnen und Spielern zusammen. Zudem bringt er auch einfach viel Erfahrung als Trainer mit“, so Reinhold. „Er kennt sich sowohl im Frauen– als auch im Männer–Handball aus, ist also ein perfektes Match.“

Klemencic–Müller bringt viel Erfahrung mit

Klemencic–Müller hat in Deutschland zuletzt den TSV Blaustein in der Dritten Liga gecoacht. Im Männerbereich war der Inhaber der EHF–Master–Coach–Lizenz zuvor unter anderem für Fortidudo Gossau (Nationalliga A/Schweiz) und die Kadetten Schaffhausen (Co–Trainer/Schweizer Meister 2017 und Champions–League–Teilnahme) tätig. Auch im Frauenbereich hat er bereits Mannschaften trainiert, den HC Alpla Hard (Österreich) und den SSV Schoren (U19/Österreich).

Mit Klemencic–Müller hat die TG laut Reinhold eine Zusammenarbeit für ein Jahr vereinbart, mit der Option auf zwei weitere Jahre. „Das Modell mit Klemencic–Müller bringt einen finanziellen Mehraufwand mit sich im Vergleich zur vergangenen Saison. Das können wir uns als gesunde Abteilung auch leisten“, erläutert das Mitglied des Abteilungsvorstands. „Wir haben in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet. Zudem sind wir sponsorentechnisch gut aufgestellt.“

Neue Herausforderung reizt sehr

„Die neue Herausforderung zwei Mannschaften zu trainieren reizt mich sehr. Es ist eine besondere Konstellation“, sagt Klemencic–Müller. „Auch die Gespräche mit Maurizio Reinhold, Joachim Klein und Dietmar Hummler waren sehr positiv. Daher habe ich ein gutes Gefühl.“ Bereits seit Anfang Juni leitet er das Training bei der TG Biberach.

„Die Frauen haben eine hervorragende Einstellung. Es ist eine sehr intakte Mannschaft“, schildert der Österreicher seine bisherigen Eindrücke. „Dass die Männer abgestiegen sind, ist verwunderlich. Die Spieler haben im Einzelnen die Qualität, dass das Team eigentlich in der Verbandsliga spielen müsste. Momentan habe ich allerdings den Eindruck, dass die Spieler als Team nicht zu 100 Prozent funktionieren. Daran gilt es zu arbeiten.“

Sehr viel Potenzial vorhanden

Im Training würden die, die da sind, sehr gut mitarbeiten. Das große Problem bei den Männern und den Frauen sei wie im gesamten Amateurbereich, dass urlaubsbedingt nicht immer alle da seien. „Das ist auch für mich als Trainer eine Herausforderung, da ich das bisher nicht so gewohnt bin, aber darauf habe ich mich eingestellt“, sagt Klemencic–Müller der in Bregenz wohnt und dort auch in Vollzeit arbeitet. „Bei beiden Mannschaften ist sehr viel Potenzial vorhanden. Mein oberstes Ziel ist es, die Spielerinnen und Spieler noch besser zu machen und das sie den Spaß und die Begeisterung für den Sport im Training und im Spiel voll umsetzen.“

Wie sich die Arbeit mit Männern und Frauen mit Blick auf das Coaching unterscheidet? „Was das Sportliche betrifft gibt es keine Unterschiede, Handball ist Handball“, so der 53–Jährige. „Natürlich unterscheidet sich der Männer– und Frauen–Handball in Sachen Athletik.“

Klare Ziele

Für die kommende Saison formuliert die TG Biberach klare Ziele, den Klassenerhalt bei den Frauen und den Aufstieg bei den Männern. Dabei mithelfen sollen auch die beiden Co–Trainer Tobias Hermann (Frauen) und Jan Wille (Männer/wie bisher). „Der Fokus liegt in der kommenden Saison auf dem Oberliga–Frauenteam, da dort auch mehr Coaching erforderlich ist“, sagt Maurizio Reinhold.

„Die Trainingseinheiten sind so angelegt, dass beide Teams am gleichen Tag nacheinander trainieren. Genauso soll es auch bei den Heimspieltagen laufen.“ Bei Auswärtsspielen werde Klemencic–Müller die Frauen coachen, wenn beide Teams am selben Tag spielen und Jan Wille dann die Männer.

Heimspieltag zum Saisonauftakt

Die Oberliga–Saison beginnt für die TG–Frauen mit einem Heimspiel gegen die TG Nürtingen II am Samstag, 16. September (Anwurf: 17.30 Uhr).

Für die TG–Männer steht in der Bezirksliga zum Auftakt am 16. September zu Hause das Derby gegen den HRW Laupheim II auf dem Programm (19.30 Uhr).