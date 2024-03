TG Biberach schlägt zu Hause Weingarten

Der Zug Richtung Handball-Landesliga rollt weiter: Durch eine starke Leistung gewann der Spitzenreiter TG Biberach das Heimspiel in der Bezirksliga gegen den TV Weingarten mit 40:31 (23:16).

Da Verfolger Feldkirch patzte, vergrößerte sich zudem der Vorsprung auf die Österreicher.

Gegen den Aufsteiger ging die TG von Beginn an sehr konzentriert zu Werke und lag nach Toren von Florian Kärcher, Lukas Fimpel und Faris Hadzic mit 4:1 in Front. Danach sahen die 150 Zuschauer in der Mali-Halle zunächst ein Spiel auf Augenhöhe, was vor allem an der etwas zu hohen Fehlerzahl der TG lag. Nach 15 Minuten steigerte sich Biberach und ging mit einer 23:16-Führung in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang spielte die TG im Großen und Ganzen souverän weiter, auch wenn Biberach in der Abwehr ab und an den nötigen Zugriff vermissen ließ. Am Ende schlug somit ein 40:31-Heimsieg zu Buche.

„Das war heute ein guter Auftritt der Mannschaft. Sie hat das Spiel und den Gegner von Beginn an ernst genommen und vor allem im Angriff ganz stark agiert“, bilanzierte Biberachs Co-Trainer Jan Wille. Der Blick der TG ist nun auf das Spiel bei der HSG Langenau/Elchingen II am kommenden Sonntag (Anpfiff: 17 Uhr) gerichtet.

Die Statistik zum Spiel:

TG Biberach - TV Weingarten 40:31 (23:16).TG: Andreescu, Schätzle - Fimpel (7 Tore/4 davon per Siebenmeter), Hadzic (7), Streitlein (6), Kärcher (4), Botezatu (3), Frey (3), Sandu (3), Düsterer (2), D. Krais (2), Manea (2), Gawatz (1), Meinhardt.