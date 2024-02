TG Biberach scheitert im Deutschlandpokal

Die TG Biberach hat sich bei der Deutschen Pokalmannschaftsmeisterschaft 2024 in der ersten Runde am Samstag dem Bundesligaspitzenreiter SC Viernheim mit 0,5:3,5 geschlagen geben müssen.

Im vergangenen Jahr hatte die TG im Pokal an alte Erfolge angeknüpft, sich auf oberschwäbischer Ebene gegen die SF Mengen den Pokal geholt und damit für den württembergischen Pokal qualifiziert. Dort führte der Weg mit starken Leistungen ebenfalls bis ins Finale, das knapp gegen Zweitligist Heilbronner SV verloren ging. Als Finalteilnehmer hatte sich die TG aber nach Jahren der Abstinenz wieder einmal für die Deutsche Pokalmannschaftsmeisterschaft qualifiziert. Nun stand in München die erste Runde an.

Die TG hatte dabei mit der Vorrunde doppeltes Pech. Zunächst war im Vorfeld der Bundesligaspitzenreiter in ihre Vierergruppe gelost worden. Am Samstag ergab nun das Los, dass die Biber gleich auf den großen Favoriten trafen. Viernheim hatte zwar auf seine ausländischen Superstars verzichtet, nahm die Vorrundengruppe aber trotzdem sehr ernst und schickte einen Teil seiner Stammbesetzung. So tummelten sich im vorderen Brettkreuz die beiden Großmeister (GM) Dennis Wagner und Arik Braun, die in der aktuellen ELO-Rangliste der besten deutschen Spieler auf den Plätzen neun und elf stehen.

Angesichts dieser Kaliber hatten die Biber an den Brettern eins und zwei keine Chance. Niklas Wunder (gegen Wagner) und Rainer Birkenmaier (gegen Braun) wehrten sich nach Kräften, aber mussten doch die Überlegenheit ihrer Gegner anerkennen. Ganz anders verlief die Partie von Achim Engelhart. Der TGler stand am dritten Brett gegen GM Sergey Fedorchuk zwischenzeitlich sogar etwas besser und holte sich mit einer starken Leistung am Ende ein hochverdientes Remis. Unterdessen verpasste Holger Namyslo an Brett vier einen weiteren Biberacher Achtungserfolg. Gegen Marco Dobrikov hatte er lange ziemliche Probleme, kämpfte sich jedoch in die Partie zurück, nur um am Ende einen zählbaren Erfolg doch noch aus der Hand zu geben.

Damit schied die TG in einem von Gastgeber Roter Turm Altstadt (München) gut organisierten Vorrundenwochenende bereits in Runde eins aus. Die Biberach waren mit ihrer Leistung trotzdem zufrieden. Viernheim zeigte auch in Runde zwei keine Gnade und schlug die Gastgeber, die zuvor den SK Landau aus dem Feld geschlagen hatten, gar mit 4:0.