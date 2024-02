TG Biberach plant für kommende Saison ohne Klemencic-Müller

Die Handballabteilung der TG Biberach wird den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem österreichischen Cheftrainer Markus Klemencic-Müller nicht verlängern. Die erste Frauenmannschaft, derzeit Tabellenletzter der Oberliga-Abstiegsrunde, wird künftig der derzeitige Co-Trainer Tobias Hermann coachen. Ein neuer Trainer für die „Erste“ der TG-Männer, aktueller Bezirksliga-Spitzenreiter, steht noch nicht fest.

Eingehende Analyse

„Nach einer eingehenden Analyse haben wir uns Anfang Februar dazu entschlossen, den Vertrag mit Markus Klemencic-Müller nicht zu verlängern und ihm dies dann auch mitgeteilt“, sagt Maurizio Reinhold, Sportlicher Leiter der TG-Männer und Mitglied des Abteilungsvorstands.

Wir hatten das Gefühl, dass eine der beiden Mannschaften immer etwas zu kurz gekommen ist. Maurizio Reinhold

„Er hat zwar bisher eine sehr gute Arbeit gemacht und sowohl das Frauen- als auch das Männerteam weiterentwickelt.“ Das spiegele sich bei den Männern auch in der Tabelle, in der die TG auf Meisterkurs liege, wider, bei den Frauen nicht, was aber andere Gründe habe.

Rolle nicht so gerecht geworden wie erwartet

„Wir sind trotz allem zu der Einsicht gekommen, dass es besser ist, wenn beide Teams künftig wieder einen eigenen Trainer haben. Wir hatten das Gefühl, dass eine der beiden Mannschaften immer etwas zu kurz gekommen ist, was vermutlich an der Doppelbelastung lag, auch wenn Markus versucht hat, diese zu meistern“, so Reinhold.

Dies solle kein Vorwurf an Markus Klemencic-Müller sein. „Er kann als einzelner Chefcoach trotz der Unterstützung der beiden Co-Trainer Tobias Hermann und Jan Wille einfach nicht beiden Mannschaften so gerecht werden, wie wir es uns von Vereinsseite aus vorgestellt haben“, so Reinhold.

„Bei der Analyse sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass wir da umdenken müssen. Das Projekt, ein Trainer für zwei Teams, sehen wir dennoch nicht als gescheitert an, wir wollen es jedoch in naher Zukunft nicht wiederholen.“ TG-Kapitän Lukas Fimpel findet es schade, dass es nicht weitergeht mit Klemencic-Müller: „Ich habe gut mit ihm zusammengearbeitet. Jetzt gilt unsere Konzentration dem Titelrennen.“

So reagiert der scheidende Chefcoach

War es keine Option, mit Markus Klemencic-Müller als Frauen- oder Männertrainer weiterzumachen? „Da haben wir uns dagegen entschieden“, sagt Reinhold. „Zum einen wegen der räumlichen Distanz und auch weil es für ihn eine zu große Belastung gewesen wäre, für drei Trainingseinheiten und ein Spiel pro Woche hierher zu fahren.“ Klemencic-Müller wohnt in Bregenz.

Die erste Frauenmannschaft, derzeit Tabellenletzter der Oberliga-Abstiegsrunde, wird künftig der derzeitige Co-Trainer Tobias Hermann coachen. (Foto: TG Biberach )

„Wir hatten beide die Option, den Vertrag zu verlängern. Seitens des Vereins wurde kein Gespräch gesucht“, kommentiert Markus Klemencic-Müller die Aussagen von Reinhold.

Warum der neue Frauentrainer die richtige Lösung ist

Tobias Hermann ist laut Abteilungsleiter Joachim Klein derweil eine sehr gute Lösung als künftiger Frauentrainer. Dieser werde dann von Verena Fleisch als Co-Trainerin unterstützt, die derzeit die zweite Mannschaft mit Nadine Hermann betreut.

„Tobias Hermann kennt die Mannschaft und den Verein. Das gilt auch für Verena Fleisch, die für die TG auch schon in der Württembergliga gespielt hat“, so Klein.

Trainerteam soll breiter aufgestellt werden

Die Trainersuche für das Männerteam läuft nach Angaben von Maurizio Reinhold auf Hochtouren: „Wir sind auch schon sehr weit und hoffen, schon in dieser Woche Vollzug melden zu können. Bei der Suche sind mehrere Variablen zu bedenken, wir müssen ja zweigleisig planen.“

Fest stehe bereits, dass Jan Wille bei den Männern als Co-Trainer weitermachen werde. „Das Trainerteam soll zudem breiter aufgestellt werden. Es wird noch einen weiteren Co-Trainer geben, da laufen noch Gespräche“, sagt der Sportliche Leiter.

Optimismus in Sachen Aufstieg

Neben der Trainersuche für das Männerteam sei der Fokus auch nach wie vor auf die laufende Saison gerichtet. „Wir wollen mit Markus Klemencic-Müller weiter die gesteckten Ziele erreichen, den Titel bei den Männern und den Klassenerhalt bei den Frauen. Ich habe das Gefühl, dass der Trainer als auch die Spielerinnen und Spieler durch die Entscheidung nicht nachlassen werden, alle sind weiter voll fokussiert.“ Bei den Männern sei er optimistisch, dass der Aufstieg gelingen wird.

Ich möchte mit den Männern den Landesliga-Aufstieg schaffen, darauf liegt die Priorität Markus Klemencic-Müller

„Bei den Frauen müssen wir von Spiel zu Spiel schauen, nichts ist unmöglich“, sagt der 31-Jährige. „Dass es in der Oberliga schwer werden würde drinzubleiben, ist von Beginn an klar gewesen und durch die schweren Verletzungen von Leistungsträgerinnen wie Torhüterin Andrea Bretzel und Rückraumspielerin Yvonne Schneider (beide Kreuzbandriss, Anm. der Redaktion) nicht leichter geworden.“

Hermann soll vermehrt die Führung übernehmen

Dass der Fokus beim aktuellen Chefcoach weiter stimmt, darauf deuten auch dessen Worte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ hin. „Ich stehe noch bis 31. Mai unter Vertrag und werde mich weiter auf das Sportliche konzentrieren. Ich möchte mit den Männern den Landesliga-Aufstieg schaffen, darauf liegt die Priorität“, sagt Klemencic-Müller.

Jan Wille bleibt auch in der kommenden Saison Co-Trainer bei den TG-Männern. (Foto: TG Biberach )

Bei den Frauen werde Tobias Hermann jetzt vermehrt die Führung übernehmen, auch schon mit Blick auf die kommende Saison. „Ich werde ihn unterstützen wo es geht. Wir wollen die Saison bestmöglich beenden“, so der 54-jährige Österreicher. „Eines steht schon jetzt fest, ich bin sehr stolz auf die Mädels. Sie haben immer alles reingehauen und auch sehr gut mitgearbeitet im Training.“

Fokus weiter auf dem Klassenerhalt

Tobias Hermann freut sich nach eigenen Angaben bereits auf die neue Aufgabe und die neue Herausforderung. „Es wird einen personellen Umbruch geben, den ich bestmöglich mitgestalten möchte, egal in welcher Liga“, sagt der 35-Jährige. „Unter Markus Klemencic-Müller hat sich das Team jetzt schon weiterentwickelt, auch ich habe von ihm lernen können. Darauf möchte ich aufbauen und meine eigene Note einbringen.“

Die nächste Spielzeit sei allerdings noch Zukunftsmusik. „Bis zum Saisonende liegt der volle Fokus auf dem Klassenerhalt. Dafür werden wir alles geben, solange es rechnerisch möglich ist. Wir treten auch weiter an, um jedes Spiel zu gewinnen und schauen, was am Ende bei rauskommt.“

So sieht die Lage im Abstiegskampf aus

Stand jetzt gibt es laut Johannes Kern, dem Vorsitzenden des Landesausschuss Spieltechnik bei Handball Baden-Württemberg, mindestens drei Direktabsteiger aus der Baden-Württemberg-Oberliga (BWOL) der Frauen, da in der Dritten Liga Süd drei baden-württembergische Teams auf den Abstiegsrängen stehen. „Das es weniger Direktabsteiger werden ist möglich, aber eher unwahrscheinlich“, erläutert Kern.

Die TG Biberach hat bei noch sechs ausstehenden Partien als Tabellenletzter der BWOL-Abstiegsrunde aktuell 1:15 Punkte auf dem Konto. Davor stehen die SG Kappelwindeck/Steinbach II (7./2:14 Punkte), die TG Nürtingen II (6./6:12), die schon ein Spiel mehr absolviert hat als Biberach, und der Tus Ottenheim (5./8:8).

Das ist der Stand der Kaderplaung

Die Kaderplanung bei den Frauen der TG Biberach für die neue Saison ist laut Abteilungsleiter Joachim Klein angelaufen. „Wir führen aktuell Gespräche mit den Spielerinnen. Zum Großteil wird die Mannschaft zusammenbleiben.“ Fest stehe, das Nadja Math zum Saisonende aufhören werde und künftig mit Daniela Ruf die Sportliche Leitung der TG-Frauen bilde.

Beim Männerteam der TG Biberach haben nach Angaben des Sportlichen Leiters Maurizio Reinhold bis auf zwei Spieler schon alle anderen aus dem aktuellen Kader für die nächste Spielzeit zugesagt. „Ein Zugang ist bereits auch schon fix. Kreisläufer Simon Krattenmacher kehrt vom bayrischen Landesligisten TSV Haunstetten zurück zur TG“, sagt der 31-Jährige. „Darüber hinaus rücken die A-Jugendlichen Linus Meinhardt und Jan Röhrig fest in den Aktivenbereich auf.“