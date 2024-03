Biberach

TG Biberach muss im Derby ran

Biberach / Lesedauer: 1 min

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach (hier Cheftrainer Dirk Lafarre) treffen am Samstag im Derby auf den SSV Ulm 1846. (Foto: TG )

Das Lafarre-Team gastiert in der Frauen-Volleyball-Oberliga in Ulm. So geht die TG die Partie an.