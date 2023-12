TG Biberach muss Heimniederlage quittieren

Der Aufsteiger TG Biberach hat in der Frauen-Handball-Oberliga das Heimspiel gegen die HSG Fridingen/Mühlheim mit 23:29 (11:17) verloren. Damit steht das Team von Cheftrainer Markus Klemencic-Müller als Tabellenschlusslicht der Vorrundengruppe A jetzt mit 1:19 Punkten da. Überschattet wurde das Kellerduell von einer Verletzung von TG-Rückraumspielerin Yvonne Schneider. Zudem musste Rückraumspielerin Nadja Math, ebenfalls eine der besten Biberacher Torschützinnen, in Halbzeit zwei nach der dritten Zwei-Minuten-Strafe vom Feld.

„Wir sind alle enttäuscht. Heute war mehr drin. Die Verletzung von Yvonne und die Rote Karte für Nadja waren natürlich herbe Rückschlage für uns. Trotzdem haben wir das als Team gut gemeistert. Schade, dass es am Ende nicht zu etwas Zählbarem gereicht hat“, sagte Rückraumspielerin Laura Groner, die mit vier Treffern eine der besten Torschützinnen der TG war.

„Wir haben nicht ganz an die gute Abwehrleistung der letzten Spiele anknüpfen können. Im Angriff konnten wir des Öfteren nicht erfolgreich abschließen“, bilanzierte Biberachs Co-Trainer Tobias Hermann. „Der Ausfall von Yvonne Schneider und das frühe Aus von Nadja Math in Halbzeit zwei durch die dritte Zwei-Minuten-Strafe haben uns natürlich auch zusätzlich geschwächt.“

Glückliche Gesichter gab es derweil bei den Gästen nach dem Schlusspfiff. „Ich bin mega zufrieden. Wir wussten, dass es ein schweres Spiel werden würde. Im Hinrundenspiel hatten wir noch klar gewonnen und daher habe ich mit einer hoch motivierten TG gerechnet“, sagte HSG-Coach Klaus Hüppchen „Unsere beiden Torhüterinnen waren sehr gut, ebenso die Abwehr. Das war die Basis für den Erfolg. Auch der Tempogegenstoß war gut. Natürlich hat uns auch das frühe Ausscheiden von Yvonne Schneider bei der TG in die Karten gespielt. Wir wünschen ihr alles Gute. Ich schätze die Spielerin ungemein.“

Beide Teams gingen von Beginn an ein hohes Tempo. Svenja Hardegger, Yvonne Schneider (2) und Lena Haberbosch brachten die TG zunächst mit 4:3 in Führung (6.), nach dem Tempogegenstoßtor von Caterina Schwarz stand es 5:4 für die HSG (9.). Die Biberacherinnen, die der offensiven Deckung der HSG mit mit viel Laufarbeit begegneten, hätten zu diesem Zeitpunkt auch vorn liegen können, leisteten sich bis dahin jedoch vier Fehlwürfe. Nach einer Auszeit stellte Fridingen/Mühlheim auf eine defensivere Deckungsvariante um.

Es folgte ein Schockmoment für die TG: Rückraumspielerin Yvonne Schneider schrie nach der Landung nach einem Wurf kurz laut auf und fasste sich ans linke Knie (10.). Die 24-Jährige musste gestützt von Co-Trainer Hermann und Lena Haberbosch vom Feld, verfolgte die Partie danach mit einem Kühlpad auf dem Knie von außen und dann im zweiten Abschnitt von der Bank aus, wo sie zahlreiche aufmunternde Schulterklofper ihrer Mitspielerinnen bekam. „Vermutlich ist es ein Kreuzbandriss. Das wäre sehr bitter, weil es der zweite im linken Knie wäre. Ich hoffe das Beste“, sagte Schneider nach der Partie.

Von dem Schock erholten sich die Biberacherinnen gut und blieben bis zum 7:9 dran (18.). Der Einsatz und Kampfgeist stimmten auch danach weiter bei der TG, allerdings häuften sich bei den Gastgeberinnen die Ballverluste und Fehlwürfe im Angriff. Die HSG machte insgesamt weniger Fehler und zog bis zur Halbzeitpause auf 17:11 davon. Einen höheren Rückstand verhinderte die gut aufgelegte TG-Keeperin Sabrina Szabo durch etliche Paraden.

In der zweiten Halbzeit legten die Biberacherinnen gut los. 17:22 hieß es in der 44. Minute nach dem Siebenmetertor von Jessica Haas. Dann musste Nadja Math ihre dritte Zwei-Minuten-Strafe hinnehmen und mit Rot vom Feld (44.) - eine harte Entscheidung des Schiedsrichtergespanns Patrick Sindele/Niklas Vorwalder (TV Spaichingen). Doch die TG steckte auch diesen Rückschlag weg, hielt den Rückstand bis zur 54. Minute gleich (20:25), konnte aber keine Wende mehr herbeiführen. Die Gäste zeigten sich in der Folge treffsicherer und fuhren letztlich einen 29:23-Sieg ein.

Am kommenden Samstag gastiert die TG Biberach nun beim Tabellenzweiten, der SG H2Ku Herrenberg (Anpfiff: 20 Uhr). „Jetzt gilt es die Niederlage schnellstmöglich abzuhaken und im Training gut zu arbeiten. Herrenberg ist eine starke Truppe. Das wird wieder ein sehr schweres Spiel“, blickte TG-Co-Trainer Hermann voraus. „Wir können da ohne Druck hinfahren und wollen das Bestmögliche abliefern. Die Oberliga ist für uns weiter ein Abenteuer.“

TG Biberach – HSG Fridingen/Mühlheim 23:29 (11:17). TG: Szabo, Farkas-Szebelledy – Haas (4 Tore/2 davon per Siebenmeter), Groner (4), Math (3), Schneider (2), Knobel (2), S. Hardegger (2), Haberbosch (2), L. Branz (2), Riedmüller (1), Krais (1), S. Wagner, Herth.