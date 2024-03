TG Biberach muss gegen den Tabellenzweiten ran

Die Oberliga-Handballerinnen der TG Biberach empfangen am Samstag den aktuellen Tabellenzweiten der Abstiegsrunde, den SV Hohenacker-Neustadt. Nach dem phasenweise starken Auftritt in Ottenheim will das Schlusslicht (9 Spiele/1:17 Punkte) vor heimischem Publikum in der Mali-Halle ein gutes Spiel abliefern und dem Favoriten alles abverlangen. Anpfiff der Partie ist um 17.30 Uhr.

Klassenverbleib ist bereits sicher

Die Gäste spielen eine starke Saison - und vor allem eine starke Rückrunde in den Play-Downs. Durch vier Siege in vier Spielen konnte man sich mittlerweile auf den zweiten Tabellenplatz vorschieben und steht mit der gleichen Anzahl an Minuspunkten wie Tabellenführer Bönnigheim da (15:5 Punkte).

Der Klassenverbleib ist damit bereits sicher. Zuletzt konnte der SV Hohenacker-Neustadt bei der HSG Fridingen/Mühlheim mit 31:26 gewinnen. Nicht so gern erinnert man sich bei der TG an das Hinrundenspiel, in dem sich die Biberacherinnen deutlich mit 15:25 geschlagen geben mussten.

Genug Motivation für Biberach

Genau das sollte für die TG-Spielerinnen aber Motivation genug sein. Schon des Öfteren hat man in dieser Saison bewiesen, dass man gerade in heimischer Halle mit den Spitzenteams phasenweise durchaus mithalten kann. Und genau das will die TG am Samstag mit den eigenen Fans im Rücken wieder versuchen.

Personell hat sich bei Biberach die Lage im Vergleich zum Spiel in Ottenheim wieder etwas entspannt und man konnte sich die Woche über gut auf das drittletzte Heimspiel der Saison vorbereiten. Wichtig wird vor allem sein, mit dem nötigen Mut in die Partie zu gehen. Sowohl in der Abwehr wie auch im Angriff gilt es die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Mit der richtigen Einstellung im Gepäck sollte es dann auch der aktuelle Tabellenzweite nicht so einfach haben.