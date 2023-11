Biberach

TG Biberach lädt zum Nikolausturnen ein

Biberach

Die Turnabteilung der TG Biberach lädt am Samstag, 2. Dezember, zum Nikolausturnen ein. Beginn ist um 15 Uhr in der Wilhelm-Leger-Halle. (Foto: Volker Strohmaier )

Fast 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden am Samstag in der Wilhelm-Leger-Halle am Start sein.

Veröffentlicht: 30.11.2023, 16:04 Von: sz